北市夜市「振興三倍券」加碼懶人包！抽Gogoro、餐點加量不加價

▲三倍券15日開放領取，圖為寧夏夜市。（圖／記者黃士原攝）

記者彭懷玉／台北報導

首波「振興三倍券」已於15日開放領券，各大夜市紛紛推出三倍券加碼優惠，由於最小面額是200元，且不得找零，但不少業者紛紛鎖定數位支付的消費者，使用電子支付還可再省一波。以下整理出「夜市三倍券懶人包」，休假就帶著熱騰騰的三倍券來夜市吃吃喝喝。

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▲三倍券最小面額是200元，但持三倍券可於寧夏夜市兌換50元面額抵用券，不用擔心找零問題。（圖／記者黃士原攝）

寧夏夜市

1.「五福臨門─振興抵用券」，付3000元可享用價值3500元的菜色，升級22道菜的千歲宴，限量100桌。

2.個人優惠累積消費滿3,000元送價值500元環保提鍋，限量100個。

3.五人同行優惠消費滿1,000元，寧夏夜市10家名店（攤）人氣美食或伴手禮100元帶回家，共1,000份。

4.有消費就能抽獎，最大獎為Gogoro環保電動機車1台。

5.可持三倍券兌換寧夏夜市50元面額抵用券，不用擔心找零問題。

臨江夜市

1.餐點份量增加加量不加價。

2.滿額禮當日消費滿額達1,000元送保溫瓶（數量有限，送完為止）。

3.消費滿額送小菜提供消費滿額送小菜（額度由各攤訂定）。

▲士林夜市有推出200元、500元、1000元超值組合。（圖／記者陳豐德攝）



士林夜市

1.三倍券有推出200元、500元、1000元超值組合。

2.消費折扣優惠9折、85折優惠。

遼寧夜市

1.餐點份量加量不加價。

2.消費滿額送小菜提供消費滿額折扣（額度由各攤訂定）。

3.以券換券持三倍券消費滿額可向自治會兌換遼寧夜市專屬抵用券。

公館夜市

1.凡使用環保餐具、振興券、悠遊付掃碼支付消費，均可享滿百現金折5元。

2.抽獎：消費滿500送一次抽獎機會，1000送2次，以此類推。

雙城夜市

1.餐點份量增加加量不加價。

2.消費滿額折扣提供消費滿額折扣（額度由各攤訂定）。

廣州夜市

以券換券：持200元三倍劵消費可換1張30元抵用券；持500元三倍劵消費可換3張30元抵用券。

艋舺夜市

以券換券：以三倍券換購艋舺券消費享9折優惠。

▲民眾可用200元三倍券可換400元桃園夜市券。（圖／經濟部提供）

桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、八德興仁花園夜市、龍潭觀光夜市

200元三倍券可換400元桃園夜市券。

花蓮東大門夜市

多種三倍券套餐組合，1張200券最高吃300元。

另外，「2020臺北傳統市場節」第三場帶狀活動將於18日上午9:00在士東市場登場，當天民眾持振興券，消費滿額200元加碼送50元折扣券；為推廣電子支付，消費滿200元，再送滿額折扣券50元。

●夜市自理組織有權保留變更或終止本活動時間、內容之權利。

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