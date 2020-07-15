俄羅斯戰機升空攔截美國、挪威偵察機！　2海域伴飛驅離

▲俄羅斯升空攔截美P-8海神巡邏機。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯國防部周二（14日）指出，俄方分別偵測到黑海、巴倫支海的美國和挪威軍機，包括偵察機、巡邏機和無人跡，立即派出戰機升空攔截。類似事件過去數周頻頻發生，地點除巴倫支海、黑海外，日本海也曾發生美軍偵察機接近俄羅斯領空的情況。

根據俄羅斯《衛星通訊社》引述俄國防部長聲明，從巴倫支海接近俄羅斯領空的軍機，是挪威空軍的P-3C獵戶座海上巡邏機，而在黑海發現的是美國海軍的P-8A海神巡邏機、美國空軍的RC-135偵察機及MQ-9收割者偵察機。





▲美軍MQ-9無人機黑海現蹤。（圖／wiki public domain）

升空攔截任務分別由俄羅斯北方艦隊及南部軍區軍隊執行，聲明中指出，俄國軍機在升空攔截美、挪軍機後便開始採安全局離伴飛，直到對方離開邊境區域，「所有軍機均嚴格遵守國際法規」。

14日的攔截任務平安落幕，此前最近一次事件發生於上周六（11日），當天俄軍派遣蘇-35（Su-35）戰機和米格31（MiG-31）戰鬥機升空，攔截從日本海接近的美國空軍RC-135偵察機。

事實上，不只美軍及北約組織，俄羅斯軍機也多次在同樣海域頻頻接近阿拉斯加等地。