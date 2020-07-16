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錢櫃大火和解金曝光！6死者每位超過1000萬　21受害人10月準備提告

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▲▼北市府關懷、法律協助及求償進度記者說明會，台北市副市長，蔡炳坤。（圖／實習記者方敬攝）

▲蔡炳坤針對錢櫃大火受害者求償進度，召開說明會。（圖／實習記者方敬攝）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃大火釀6死，台北市政府16日召開記者會說明求償進度，副市長蔡炳坤指出，6名往生者，和解金都超過千萬元，而市府掌握99名受害人中，有56位達成和解或調解，其餘43人中，有21位表達要團訟，剩下22位正在進行調解中，北市府將協助調解，受害者也可加入團訟。團訟委由消基會處理，預計10月提起訴訟。

蔡炳坤指出，6位往生者中，5位求償完成，另一位同意和解，但還有程序在進行，至於求償金額，因雙方有簽署保密條款，不便說明，不過台中阿拉夜店火災以及新北市塵爆事件和解金額8、900萬左右，這次爭取的權益都在千萬以上，他強調，有必要讓大家了解，這段期間很努力協助受害者爭取權益。

法務局長袁秀慧表示，刑事部分涉及公共危險、過失傷害、過失致死，相關卷贈交給地檢署偵辦中，因偵查不公開，希望儘速起訴，讓相關事證在民事損害賠償可以使用。99受害者中，56位達成和解或調解，剩下43位中，有21位表達要團訟，消基會同意接受團訟委託 ，呼籲其他受害人，歡迎隨時加入團體訴訟。

蔡炳坤補充，43裡面有21名申請團訟，另22位進行調解當中，沒有提出團訟個人因素很多，有些還在進行和解談判、有些還在觀望，有一部分是住院，加護病房出院之後，對於後續在醫療上，個案需求有所不同，之後要繼續調解或是加入團訟，市府都可接受與協助。

消金會執行董事、律師游開雄表示，事件發生一開始，消基會一直掌握相關訊息，跟北市府關懷小組保持密切聯絡，有21位受害者表達願意進入團訟，依照傷勢不同、經濟能力不同，收集相關資料，他們會組成義務律師團，一位律師服務2到3位消費者，預計投入10到20位律師。游開雄說明，1個月內將召開說明會，並請消費者提供相關資料，預計10月正式提出訴訟。

蔡炳坤說，受害者有8位錢櫃員工，其中1名往生者已完成和解，其他傷者在職災補償、無法上班時間應獲得的補償 ，是勞動局關切在努力的地方。5月19日所有住院者出院，其中5位持續做心理諮商，1位心理諮商專線輔導；全數受害者筆錄已全數完成，警察局在6月12日移送地檢署偵辦。

袁秀慧也說，企業賺錢不是唯一社會責任，呼籲錢櫃積極面對，不論是刑事或是民事損害賠償，積極跟受害者和解，還是要學習跟社會對話，展現出社會責任跟企業責任；錢櫃看起來沒有對社會做說明，希望面對危難急難時，企業有本身社會責任，不是處理單一受害人就和解，而是做了哪些改善，應該對社會說明，這麼大的企業要有足夠公關能力。

至於近日爆出建管處官員收賄，若完成和解的受害者可以反悔嗎？袁秀慧表示，每一個事件造成損害，因果關係因歸納跟爬梳，如果不是的話，恐怕不是構成撤銷的考量，應該先去問一下再來決定。詢問有沒有人對北市府提出賠償？袁秀慧說，目前沒有收到，若有國賠需求，法務局網站可以提起申請。

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