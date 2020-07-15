錢櫃火災案團體訴訟成立　應曉薇盼加害方應負責任⋯為受害者提「懲罰性賠償金」

▲錢櫃火災案團體訴訟成立，台北市議員應曉薇盼能為受害者提「懲罰性賠償金」。（資料照／記者黃克翔攝）

要聞中心／台北報導

錢櫃火災自救會在6月29日召開記者會親手將團體訴訟意願書遞請法務局函送消基會。消基會7月14日函覆法務局同意承接本案，協助受害人向錢櫃公司提起團體訴訟。對此，台北市議員應曉薇表示非常感謝消基會，謝謝消基會能看到受害者的束手無策，期盼透過團體訴訟儘速讓火災加害方負起所有應負之責任。

對此，受害者表示錢櫃火災案是重大公安事件，期望法院未來審理時能做出「懲罰性的賠償」以追溯及嚇阻不法的業者，最嚴重可被勒令停業並課以超出實際所致損害之額外賠償。

針對懲罰性賠償金，我國消費者保護法第五十一條已引進懲罰性賠償金制度，依照消費者保 護法第五十一條規定，可以請求下列懲罰性賠償金:：1、故意：如果因企業經營者故意所致之損害，消費者得請求損害額五倍以下之懲罰性賠償金。 2、重大過失：如果因企業經營者重大過失所致之損害，消費者得請求損害額三倍以下之懲罰性賠償金。 3、過失：如果因企業經營者過失所致之損害，消費者得請求損害額一倍以下之懲罰性賠償金。

▼應曉薇日前陪同受害者招開記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

