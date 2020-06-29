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錢櫃大火受害者出面控訴：業者態度囂張、北市府偏袒

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▲▼錢櫃大火受害者出面控訴業者態度高傲。（圖／記者楊亞璇攝）

▲錢櫃大火受害者出面控訴業者態度高傲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃林森大火釀6死，台北市議員應曉薇與自救會29日召開記者會，控訴台北市政府偏頗錢櫃，錢櫃在談和解時態度囂張，並威脅若不和解，走訴訟可能要走很多年，因此有約20名受害者決定向錢櫃提團體訴訟，並向北市府啟動國家賠償程序，當場委託律師將團體訴訟意願書送給北市法務局。

一名受害女性哽咽表示，業者跟家人談和解時，竟稱包廂裡面的人年紀懸殊，質疑她私生活很亂，錢櫃竟以這樣心理戰的方式來二度傷害。有受害者表示，錢櫃法務長的態度非常囂張、拒絕認錯，還稱消防設備關閉，媒體報導未必是正確的，囂張態度令人無法忍受。

還有受害者控訴，法務局5月8日開協調會，當時律師告訴他，若沒和解會拖很多年，不想走冗長的程序就和解；而且律師只說可以買高單位保健食品報給錢櫃，搞得受害人好像都是為了錢，詢問後續如何處理，卻被當成乞丐，讓原本要和解的他氣得撕掉和解書。

▲▼錢櫃大火受害者出面控訴業者態度高傲。（圖／記者楊亞璇攝）

▲錢櫃大火受害者出面控訴業者態度高傲。（圖／記者楊亞璇攝）

受害者自救會的委任律師吳威廷表示，自救會主要有4點想表示意見。第一，他們認為市府律師團應該幫受害者爭取權益，但在和解過程中，市府律師團並沒有站在受害者立場，反而偏袒錢櫃，多次暗示或直接跟受害者表示要跟錢櫃達成和解，目前有20餘位受害者要提集體訴訟。

吳威廷說，第二、市府有安排社工關心，但有受害者發現社工常常阻止受害者和媒體聯繫或受害者之間串連，這行為不像是關心，反而是滲透、監視。第三，錢櫃想營造與70幾人達成和解、有誠意解決問題的假象，但實際上70幾人都是輕傷者，真正重傷者達成比率非常低。錢櫃多次和被害人表示已跟很多人達成和解，提出金額後稱如果不接受進入法院，可能也拿不到更好的金額，讓錢櫃有恃無恐。

吳威廷表示，第四，受害者向市府要求資料，發現市府以偵查不公開為由，阻擋受害者取得調查報告與資料，這讓受害者無法在民事訴訟上進行有效攻防，他批評，真正的偵查不公開應該是由檢察官決定，不是市府自己說明，北市府應該更有利維護台北市民權益。

▲▼錢櫃大火受害者出面控訴業者態度高傲。（圖／記者楊亞璇攝）

▲錢櫃大火受害者對台北市政府開啟國家賠償程序。（圖／記者楊亞璇攝）

應曉薇認為，即使錢櫃是元凶，但北市府可能是共犯，因為沒有徹底檢查所有消防才會發生悲劇，北市府怎麼可以跟錢櫃聯手只談和解，而忘了自己扮演的角色？對此，台北市法務局副局長張慕貞表示，受害者若有意走調解程序，會請專家進行調解，若認為調解過程有瑕疵，可以撤銷再申請調解。對於是否可申請國賠？她表示，將經國賠審議討論後才能決定。

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