錢櫃大火懲處出爐！北市消防局副局長畢幼明、科長記過

▲台北中山區林森錢櫃4月底發生火警。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃KTV台北林森店4月底大火，釀6死悲劇。台北市政府29日公布懲處名單，消防局副局長畢幼明、火災預防科科長陳政維各記過一支，火災預防科股長申誡兩支，其他人則是申誡一支。

錢櫃火警後，北市消防局長吳俊鴻口頭請辭，北市政風處進行調查，提出初步懲處名單，包含消防局副局長畢幼明，以及科長、科員等相關承辦人員，建管處部分，則是科長以下受到懲處。

當時北市副市長黃珊珊表示，市長柯文哲認為吳俊鴻督導的確有不周，將記過懲處，因為督導是兩個局的副局長，事務官最高層級是到副局長，當時所指的即是消防局副局長畢幼明、都發局副局長羅世譽，為名單中最高層級。名單將移送考績委員會，決定懲處程度。

事隔兩個月後，懲處結果出爐，台北市政府副發言人戴于文表示，消防局副局長畢幼明記過一支、火災預防科科長記過一支，另外，火災預防科股長申誡兩支、火災預防科隊員申誡一支、第三大隊中山中隊隊員申誡一支、第四大隊大同中隊申誡一支；都發局副局長羅世譽、建管處承辦員各申誡一支。

戴于文表示，由於這次的錢櫃大火死傷嚴重，主因是火警的授信系統被關閉，因此消防局人員的相關懲處較重：市長柯文哲認為長官肩負督導責任，懲處較重是應當的，對於懲處結果，尊重考績委員會的決定。