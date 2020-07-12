KTV出包廂要續唱　男嫌隔壁太吵猛踢門！10多人大亂鬥

▲梁姓男子經過包廂覺得吵，用腳猛機卻引發糾紛，遭警方帶走。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

梁姓男子跟友人到錢櫃KTV夜唱，走出包廂要跟櫃台說要續唱，途中發現顏男所在包廂裡面很吵，伸腿猛踢一下大門，卻引發對方不滿，最後變成兩派人馬拉扯大亂鬥。所幸警方出動快打，滋事雙方也龜縮乖乖配合。警方表示，2男依違反《社會秩序維護法》送辦，也強調類似情況警方絕對嚴辦。

第一警分局今天凌晨2點左右獲報，中區自由路錢櫃KTV有民眾在包廂鬧事，警方立刻出動快打前往現場。員警到場後，先喝令雙方不許妄動，掌握現場後，將動手的梁姓、顏姓2名男子帶回繼中派出所了解狀況。

▲顏男聽聞大門被踢，外出理論並發生拉扯，也遭警方帶回。（圖／民眾提供）

原來，30歲梁姓男子跟朋友在133包廂唱歌，得知買單時間要結束，出包廂要到櫃檯要再續唱2小時。梁男走路經過136包廂外，發現裡面聲音吵雜，故用力腳踢包廂大門。24歲顏男開門出來了解，梁男也不甘示弱，雙方發生口角，接著就出現肢體拉扯，其他人則連忙勸架。

警方接獲店家通報大門附近守望警力，立刻到場，雙方見優勢警力就突然龜縮，涉案2人也乖乖配合回派出所。

第一分局表示，2名涉案男子警詢後依《社會秩序維護法》送辦，也表示，台中市是和諧宜居城市，警方絕不容許任何不法行為，將持續落實各項勤務作為，發揮警民合作，讓不法分子無所遁形，以提供轄區居民安心的生活環境。

另也強調，內政部警政署辦理108年下半年之全國治安滿意度之民調，台中市在居住社區的相關調查中，有多項均獲六都第1、2名，其中在「居住社區之治安滿意度」更高達9成5，為六都最佳。

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