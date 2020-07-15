民眾黨議場聲援後又切割？柯文哲：又不能叫國民黨不鼓掌

記者楊亞璇／台北報導

前總統府秘書長陳菊14日首度以監察院長被提名人身份赴立院備詢，國民黨佔領議場阻擋，民眾黨立委高舉監察院被查封的看板進入議場，聲援國民黨團，國民黨立委鼓掌歡迎，不過民眾黨下午卻發文稱不認同癱瘓議事，引發外界質疑切割。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲15日受訪表示，「上午進立法院被國民黨鼓掌，我們又不能叫國民黨說你不可以鼓掌啊，我想這也沒什麼衝突」。

▲台北市長柯文哲出席2020來台北一起GO記者會。（圖／記者林敬旻攝）

對於藍白合作引發批評，柯文哲強調，民眾黨不是小藍也不是小綠，不同議題跟不同人合作，有時候跟國民黨合作，有時候跟民進黨甚至時代力量，甚至通通沒有人跟民眾黨合作，例如前瞻二期編預算，「我看全議場只有民眾黨投反對票」，這問題倒簡單啦，在不同議題有跟不同人合作現象，不是因為跟誰合作就變成誰的側翼、或小藍或小綠，「沒有問題，我們還是走自己的路」。

▲民眾黨立委蔡壁如等人送上查封監察院大看板，國民黨喊出在野合作，退回陳菊。（圖／記者林敬旻攝）

對於民眾黨早上進議場聲援國民黨，下午卻發文批評國民黨癱瘓議事、破壞公物，民眾黨不能接受。對此，柯文哲表示，「上午進立法院被國民黨鼓掌，我們又不能叫國民黨說你不可以鼓掌啊，我想這也沒什麼衝突」。不過民眾黨癱瘓議事，還與國民黨合照？柯文哲推稱，「我常常也跟人家合照，合照不是問題」。

對於館長在臉書說，民眾黨要走自己的路，柯文哲說，「對啊，我們就走自己的路，這沒問題」，館長是好朋友，應該去跟他拜訪一下，不要上節目，純粹拜訪就好。