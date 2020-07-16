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被爆「性騷擾男客人」遭解職　網紅艾瑪對館長提告　陳之漢：只是陳述事實

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▲館長開直播爆料艾瑪當健身教練時對其他男客、男教練性騷擾。（圖／翻攝自館長、艾瑪臉書）

▲館長開直播爆料艾瑪當健身教練時對其他男客、男教練性騷擾。（圖／翻攝自館長、艾瑪臉書）

記者陳雕文／新北報導

館長陳之漢去年爆料指稱，網紅艾瑪在健身房任職時，和男客人毛手毛腳遭解職，之後去別的健身房又因性騷擾男教練被開除等言論，艾瑪表示自己才是遭受性騷擾的受害者，當時申訴還被主管「搓湯圓」，因此對館長提告。新北地院16日開準備庭，館長強調只是陳述事實；艾瑪則表示自己已身心受創。

艾瑪當網紅時在網路上提到，自己曾在「成吉思汗」當任教練，但只有「前面2小時再訓練，後面8小時在掃地」，館長火大開直播罵人，公布艾瑪在2015年當任教練時的長相，暗示艾瑪有「進場整修」並說，「現在弄一弄，出來變艾瑪女神」。

▲館長開直播一向以心直口快、嗆辣聞名。（圖／翻攝自YouTube／狂語台灣）

▲館長開直播一向以心直口快、嗆辣聞名。（圖／翻攝自YouTube／狂語台灣）

館長在直播中提到，「妳（艾瑪）在我們公司做（教練）的時候，跟客人玩來玩去，還摸客人的屁股，客人也摸妳的屁股，後來妳心情不好，客人拍妳一下，妳就跑去櫃檯說客人性騷擾妳，後來客人也申訴，說要換教練，不要讓妳上，很尷尬」、「後來做一做不見了，跑去另一間健身房，又被人家踢出來，因為他去摸人家教練，男生教練，還被告性騷擾，還要我講嗎？這個事情，現在可能還在法律上面…」

艾瑪不甘示弱提告妨害名譽，並向檢方解釋，自己才是遭受性騷擾的受害者，自行離職後也去勞工局申訴。勞工局資料也證明，艾瑪確實因遭性騷而提出申訴。

館長說，艾瑪性騷擾男教練的事情，健身業界全都知道，還有粉絲備份艾瑪的IG貼文給他看，內容大意是，「男教練先問艾瑪『奶為何變那麼大』，艾瑪回對方說『要奶回家找你媽』，男教練因此向主管申訴性騷擾。」

▲艾瑪認為自己才是遭受性騷擾的受害者，對館長提告妨害名譽。（圖／翻攝艾瑪臉書）

▲艾瑪認為自己才是遭受性騷擾的受害者，對館長提告妨害名譽。（圖／翻攝艾瑪臉書）

新北地檢署認為，館長身為粉絲甚眾的網路紅人，利用網路所發表的言論，其散布力、影響力均較為強大，理應負較高的查證義務，以主張其內容為真實的，但館長對於艾瑪的性騷擾事件，並未提出證據證明已詳實查證，而是僅依據艾瑪在IG的PO文，依個人偏見揣測、誇大後發言，引導觀眾認為艾瑪是故意摸其他男教練而被開除，足認館長在主觀上確實有誹謗艾瑪名譽之惡意，因此將他起訴。

館長出庭後表示，「這是我20幾個案子當中的一個，現在大家都用這種（提告）方式，所以無所謂了，反正都是告來告去讓自己紅啦！」記者提問，「會想跟她（艾瑪）和解嗎？」館長立刻說，「沒有！怎麼可能和解，我還是一句話，法官怎麼判我就怎麼辦，讓大家來學習法律。」

艾瑪則表示，館長開直播後，她不斷遭網路霸凌惡說是「反骨」、「破麻」，讓她身心嚴重受創，希望法官的判決可以還她一個公道。

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