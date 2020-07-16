陳雪生遭控性騷擾！「頂三下」竟回「用肚子不會懷孕」　28個婦團要求公開道歉

▲國民黨立委陳雪生遭指控性騷擾。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

國民黨立法院黨團霸佔議場，竟衍伸性騷擾風波！民進黨立委范雲指控，被國民黨立委陳雪生「用肚子頂三次」性騷擾，卻被對方回擊「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」，如今28個婦女團體也出面聯合痛批，這番不具基本性別意識的言語，完全扭曲「性騷擾」的意義，除了共同聲援范雲，也要求陳雪生公開道歉。

范雲14日指控被陳雪生用肚子「頂三次」性騷擾，當下明確提出自己感到不舒服後，卻遭陳雪生以嘻鬧口吻回應「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」。立委陳瑩也提到，陳雪生偷襲女立委不是第一次，自己也曾被他肘擊胸部，事後未曾獲得任何道歉。事件越演越烈，如今28個婦團發布聯合聲明，強烈譴責惡質的性騷擾行為，要求陳雪生道歉。

請繼續往下閱讀...

台灣婦女團體全國聯合會等28個團體表示，很遺憾性騷擾防治法已經施行15年，竟然還有立法委員不明白「對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為」就是性騷擾，和懷孕與否無關。更提到，若是陳雪生在第一時間回應遭到抗議後，能夠迅速請教性別平等專家，在後續相關回應時，誠心檢討與道歉，這件事也能傳遞正確的性別平等概念。

▲陳雪生辦公室主任王冠予批評范雲刷存在感、照照鏡子。（圖／翻攝臉書）

婦團提到，陳雪生後續面對媒體採訪時，竟再以「肚子碰到一下就在幹什麼，太偉大了，真是的！」、「這種宣傳廣告很低級，不想聽啦」、「我又不是餓死鬼，不要往臉上貼金。」等惡質話語試圖開脫、抹黑。甚至其辦公室主任譏諷范雲是在刷存在感，「照照鏡子」，這類「加害者常見口吻」的回應，所顯示的正是嚴重缺乏性別平等意識，毫無自省，且再一次羞辱性騷擾被害人。

▲民進黨立委范雲出面說明遭陳雪生性騷擾。（圖／記者林敬旻攝）

婦團聯合聲明，每個人都有不受性騷擾的權益，這是我國法律保障人民的基本人權；其所屬政黨竟然也全體噤聲，彷彿默許此類情事繼續發生。今日的性騷擾事件，重現了「無性平意識者」對於女性及性騷擾極度輕蔑的惡劣態度，也再次證實，許多性騷擾案件爆出後，加害者對受害者的再度傷害及抹黑一直存在，身為政治人物，應該以身作則，誠心檢討。

共同聲援婦女團體

1. 台灣婦女團體全國聯合會

2. 台灣女人連線

3. 台灣21世紀婦女協會

4. 台北婦女新知協會

5. 高雄婦女新知協會

6. 臺南市性別平等促進會

7. 臺南市女性權益促進會

8. 台北市社區婦女協會

9. 彭婉如文教基金會

10.台灣女科技人學會

11.勵馨社會福利事業基金會

12.台北市婦女救援社會福利事業基金會

13.台北市台灣婦女會

14.台北水噹噹姐妹聯盟

15.臺中市夏娃安全協會

16.台中市台灣心會

17.台灣女性影像協會

18.台灣少年權益與福利促進聯盟

19.新女性聯合會

20.台灣國際職業婦女協會大台北分會

21.社團法人台灣婦女展業協會

22.新北市快樂姊妹花關懷協會

23.婦女新知基金會

24.高雄市天晴女性願景協會

25.屏東縣好好婦女權益發展協會

26.台灣陪產員發展協會

27.台灣展翅協會

28.台灣女醫師協會

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢