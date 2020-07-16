民眾黨民調「高雄市民盼發大財」　吳益政推陽光經濟！要衝破突圍



▲民眾黨市長補選候選人吳益政 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選成「三腳督」局面，根據台灣民眾黨內部民調顯示，高雄市民最關心的是經濟發展，其次是環境保護。而民眾黨的吳益政是最不受地方派系和財團影響的候選人，也是最不被討厭的候選人。

▲民調顯示，民眾黨高雄市長補選候選人吳益政(中)是三人之中討厭度最低。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長補選僅剩不到1個月，台灣民眾黨委託十方民意與政策資訊有限公司執行，做出民調，調查方式以採用電話訪問方式進行調查，調查對象為縣市合併前，高雄市11個行政區年滿20歲以上民眾。調查結果，十方公司實際樣本撥打5,489個電話樣本，共成功651份樣本，拒訪1501個樣本，以信心水準95%計，抽樣誤差為正負4.0%，若包含中山大學民調中心成功數418份，抽樣誤差為正負3.0%。

▲民眾黨針對市長補選做的民調，調查市民認為高雄市政最需要解決的問題。（圖／台灣民眾黨提供）

從民調中發現高雄市民認為，高雄市政最需要解決的問題，第一為「產業經濟發展」，佔了31.8%、其次為「環境污染防治」24.3%、第三為「教育問題」佔14.6%、第四則為「交通建設興建」。

民調也詢問受訪者，三位候選人當中，誰最不受地方派系、財團的影響，其中民眾黨的吳益政為27.4%、民進黨陳其邁19.8%、而國民黨李眉蓁9.2%。

而從政見議題和不受地方派系和財團影響來做交叉分析，偏好吳益政的選民，關心產業經濟的比例最高；偏好陳其邁的選民，關心經濟大於環保；偏好李眉蓁的選民，關心環保大於經濟。

▲針對三位候選人誰最不受派系和財團影響 。（圖／台灣民眾黨提供）

該調查亦詢問受訪民眾對於三位候選人的討厭度，有高達17.1%的受訪者表示最討厭的是李眉蓁，位居第二為陳其邁14.3%、而吳益政僅占7.7%，再從黨派的交叉分析來看，對吳益政有好感的選民，除了民眾黨之外，會是時代力量和國民黨，而基進黨和民進黨的支持者比較不喜歡吳益政。

▲針對三位候選人討厭度 。（圖／台灣民眾黨提供）

台灣民眾黨認為，選民是要兼顧經濟與環保，但民進黨的陳其邁不談環保卻支持度最高？吳益政的「陽光經濟」是對的提法，但是要怎麼讓民眾聽懂、經濟選民接受，是很大的挑戰。除了鞏固民眾黨和親民黨的支持者，如何讓關心環保的時代力量的支持者回歸第三勢力的選擇，並以環保和經濟挖到藍營的選票，才能有突圍機會。