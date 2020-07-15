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少女拍抖音「屁屁卡鞦韆」90分鐘　遭3消防猛男包圍...過程超母湯！

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記者李振慧／綜合報導

英國一名14歲少女為了成為網紅拍攝抖音影片，結果整個人尷尬卡在兒童尺寸鞦韆上，最後在3名消防隊員的幫助下才終於脫困，由於過程與姿勢實在太丟人，她害羞摀住自己的臉，遭一旁圍觀群眾與消防隊員取笑，「別擔心，你一定會紅的」。

這起烏龍事件發生在牛津郡的法靈登(Faringdon)，14歲少女麥克林(Layani Maclean)為了拍攝抖音影片，卻陷入整個人卡在兒童鞦韆上的窘境，媽媽與鄰居見狀，以洗手液作為潤滑希望能救出她，然而努力90分鐘她卻還是卡在裡面，最後只好打電話向消防隊員求助。

影片中可看到，3名消防隊員解開鞦韆的鏈條後，試圖將座椅從麥克林腰部扯下，卻還是被緊緊卡住，最後他們只好往她身上狂倒清潔劑，表情尷尬的她只能身體瘋狂扭動、希望能夠快點掙脫，由於「母湯」的模樣實在太滑稽，一旁可聽到媽媽與鄰居笑聲。一名消防隊員還對麥克林開玩笑表示，「別擔心，不管這支影片有沒有在抖音上爆紅，你已經在消防隊局成名了」。

40歲母親夏麗(Charlie)表示，「我一開始接到鄰居打來的電話時，忍不住立刻哈哈大笑，然而抵達現場才發現情況比想像中嚴重，而當我叫來消防隊員時，女兒真的是尷尬死了，但是他們表現太棒了，還告訴我，雖然這不是他們遇過最棒的工作內容，但保證絕對不是最糟的」。

▼少女最後在消防隊員的幫助下終於脫困。（圖／示意圖／視覺中國）

▲▼消防員,消防隊,Fireman,救火,滅火,示意圖。（圖／視覺中國）

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