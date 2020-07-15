都買幸運數字！暖爸「電腦選號一次」抱走4千萬大樂透…爽翻天：只花42元~

▲人人都曾想過靠著「中樂透」一夜致富！（圖／記者鄒鎮宇攝）

記者鄭思楠／綜合報導

人人都曾想過靠著「中樂透」一夜致富！浙江省諸暨市劉姓男子已經連續買樂透多年，沒想到7月8日財神爺眷顧，他只花了10元人民幣（約新台幣42元）中了大樂透第20060期一等獎，瞬間抱走1千萬人民幣（約新台幣4千200萬）。他喜悅分享，平常都是買同一注幸運數字，這次反其道而行之，用電腦選號的方式投注，獲得意外驚喜。

據《錢江晚報》報導，得知中獎的隔天，劉男就與家人以及朋友一同來到浙江省體育彩券管理中心領獎。「是彩券行老闆第一時間通知我的，當時太激動了！」他中獎後，受到了「八方祝福」，家人朋友們都為他高興。

「感覺幸福來得太突然，還來不及消化。」劉男說自己從得知中獎那一刻起，都沉浸在令人暈眩的喜悅當中，「我們夫妻倆都是普通人，從沒想過小人物也有大幸運，而且中大獎以後，可以對家裡的生活有一定的改善。」

▲浙江男花10元抱走千萬。（圖／翻攝自錢江晚報）

「平時喜歡幫助別人，感覺熱心腸能換來好運氣。」劉男有一雙兒女，平常一直喜歡幫助別人，被孩子稱為「暖爸」，「兒子已經上大學了，本來對家裡來說經濟負擔比較重，但這次中大獎真是及時雨，瞬間緩解了經濟壓力，而女兒要去外地上學，中獎的獎金也解決了他迫在眉睫的房子問題。」

當然，除了把獎金用作子女的教育資金外，劉男當然也要考慮年邁的父母。「畢竟百善孝為先嘛，我的父母對我有養育之恩，老來也得享享福。」他說，獎金讓父母有了養老保障，沒有後顧之憂，只要兒孫幸福，老人就開心。

購彩多年的劉男說，自己一直抱著平常心，把購彩當作生活的調劑，雖然經常購買，但每次金額都不大，屬於理性購彩，也不去刻意追求中大獎，已經成為一種生活方式。

註：中國體育彩券，簡稱體育彩券或體彩，是由中華人民共和國國家體育總局體育彩券管理中心（也稱中國體育彩券管理中心）為籌集體育事業發展資金而發行的彩券。體彩與中國福利彩券為中國大陸兩大合法彩券。

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