禁用59款中國APP後　印度要求阿里、抖音填寫「調查問卷」

▲中國公司字節跳動旗下APP抖音，在海外市場以名為TikTok的版本運行。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

雖中國大陸外交部16日證實，中印已於日前舉行第四輪軍長級會談，盼能協調爭端，但據《路透社》報導，才剛宣布禁用59款中國APP的印度電子資訊技術部（MeitY），近日再度以安全為由，要求相關企業填寫一份共有77個問題的「調查問卷」，TikTok（抖音）的母公司字節跳動、以及UC瀏覽器所屬公司阿里巴巴等，都在名單上。

報導稱，這份問卷會詢問企業，是否會對敏感內容進行過審查、以及是否會在任何「外國政府」的要求下「編輯、推廣或下架任何內容」等。

▲中印對峙之下，印度民眾掀起「抵制中國」聲浪。（圖／路透）

消息人士透露，印度電子資訊技術部限期相關企業3周時間，來填寫該份問卷，且問卷完成後，還會採取一些後續行動。

目前，被要求填寫問卷的阿里巴巴，以及印度官方均未對此做出回應，TikTok則表示，會遵守所有的印度法律，強調用戶的安全和隱私，是公司最優先的考慮。

事實上，自中印邊境5月起再爆發爭端，並於6月中旬迅速升溫後，印度方面採取一系列措施抵制中國，包括印度全國貿易商總會（CAIT）宣布，要抵制中國商品，印度電子資訊技術部以損害印度主權完整及國家安全為由，於6月29日宣佈，禁止使用59款中國大陸App，包括抖音海外版TikTok、通訊軟體微信（WeChat）、阿里巴巴旗下的UC瀏覽器等。

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