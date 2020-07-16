美國務卿「遺憾」中國制裁對台軍售美商：希望他們重新考慮

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▲愛國者三型飛彈為台灣主要飛彈武力之一。（圖／記者陳明仁攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

美國批准售台愛國者三型飛彈延壽案，中國宣布將制裁主要承包商。美國國務卿蓬佩奧今天表示，美國企業不該因政府施行台灣關係法被懲罰，很遺憾北京此決定，盼中方重新考慮。

美國國務院9日宣布，正式批准售台總額為6.2億美元的愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽案，這是美國總統川普上任後第7次批准對台軍售。中國外交部發言人趙立堅對此表示，將制裁主要承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin），但並未詳述制裁細節。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天舉辦媒體簡報會，有記者提及中國制裁洛克希德馬丁的決定，並詢問美企是否該因為政府施行台灣關係法而遭懲罰。

蓬佩奧表示，美企當然不該因此被懲罰，這些公司執行的業務符合美國外交及對台軍售政策。他說，他很遺憾中共威脅制裁洛克希德馬丁，這並非中方首次揚言制裁負責美台間計畫的美國承包商。

蓬佩奧強調：「為此我感到遺憾，我希望他們重新考慮，不要執行（制裁）。」

美國國務院2019年8月批准軍售台灣66架由洛克希德馬丁製造的F-16V戰機，時任中國外交部發言人耿爽當時也宣布，將對參與此次售台武器的美國公司實施制裁。

洛克希德馬丁公司是美國跨國航太、防衛、資安及尖端科技公司，為全球最大武器製造商。根據公開資料，洛克希德馬丁自2009年以來稱霸全球軍售市場，2018年銷售額473億美元（約新台幣1兆4397億元），占全球軍售市場11%。