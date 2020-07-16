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超委屈！正妹穿泳裝曬日光浴莫名被罵　「害我兒子一直盯著看」

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超委屈！正妹穿泳裝曬日光浴莫名被罵　「害我兒子一直盯著看」。（圖／翻攝自Tiktok／aureaaaaaaa4）

▲女子覺得自己的穿著並沒有違反公園規定。（圖／翻攝自Tiktok／aureaaaaaaa4

記者李振慧／綜合報導

一名正妹近來在公園穿著泳裝曬日光浴，卻莫名其妙被一名母親指責要穿上衣服，因為火辣身材讓兒子無法移開視線，她後來向公園管理人員詢問，獲得自己穿著沒有問題的答覆，讓她非常委屈。事件在網路上引發關注，許多網友為她打抱不平，反嗆婦人「應該叫你兒子眼睛不要亂看」。

來自墨西哥的女子奧里亞(Aurea)近來分享的一支抖音影片引發網友關注，穿著泳裝在紐約自由湖(Freedom Lake)曬日光浴的她，突然被一名憤怒母親怒斥要遮住臀部，對方表示，「你有看到那裡的男孩嗎？他是我兒子，他們都盯著你的屁股，這裡是公共場合，你需要一條短褲嗎？因為我身上有多的短褲」。

奧里亞對於婦人的指責十分困惑，禮貌回問，「這裡有規定嗎？」沒想到對方繼續指責，「有，你這樣就叫做裸露，你不能在這裡露出身體，這裡是公共場合」。奧里亞後來將影片分享在抖音上，獲得超過317萬人次觀看，她向公園管理人員確認，並沒有任何一條規定顯示她的穿著不適當，生氣反駁「紐約州規定民眾要戴上口罩，可是那名媽媽沒有戴」。

許多網友也力挺奧里亞，該則影片獲得7千多則留言，許多人認為是那名母親管太多，還有人表示，「她應該去管教自己的孩子」、「叫她兒子不要一直盯著女性的身體看」、「好好教導兒子比較重要吧」、「這是一套好看的泳裝，你應該自豪你有那個身材可以穿上它」。

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