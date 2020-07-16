齊力踢出5G建設　美國安顧問：越來越多國家意識到華為威脅

▲華為設於英國雷丁的總部。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

「雖然各國是自己做出決定，但我相信他們都已經警覺到華為的威脅。」白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）週三表示，目前有越來越多國家認知到，使用大陸科技大廠華為的通訊設備，會造成隱私和資安的疑慮，且可能會在國內進行5G建設時，避免使用華為設備。

英國14日宣佈「禁用華為」，震撼各界。而歐布萊恩（Robert O'Brien）也在13日抵達巴黎，與英國及歐洲其他四國官員展開為期3天的協商行程。

他指出，歐洲各國都發現中國對全世界的威脅性，尤其中國趁西方國家忙於對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情之際，侵略印度邊界、戕害香港民主，採取諸多激進行動。

法新社報導，儘管美國持續向各國施壓，其他歐洲國家仍然只是「有限度的使用」華為5G設備，而拒絕完全禁用，害怕會得罪大陸這個強大的經濟體。

歐布萊恩要大家試想，「如果像大陸這樣的國家，知道地球上每一個人的每件事，會如何干預選舉。」他再次強調華為與北京政府聯繫的「有力證據」，並表示已將所有資訊分享給盟國。

歐布萊恩說明，「5G很難區分出『核心』與『周邊』，但英國正著手於此，他們已經打算完全將華為驅除在5G網絡之外。」

其他國家包含澳洲、紐西蘭、印度也已經開始對華為展現強硬態度。而法國和義大利宣布將嚴格限制華為參與5G建設。

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