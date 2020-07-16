威力彩飆上18.3億！專家點名4星座「正偏財運」　一路旺到年底

▲4星座2020下半年運勢飆漲。（圖／免費圖庫PAKUTASO）



記者崔子柔／綜合報導

威力彩頭獎飆到18.3億！今天又到了開獎的日子，累積2.8億觀看次數的星座專欄《星了個星座》就分享，現在起這4個星座擺脫水逆，將諸事順心，一路旺到年底！

一、 水瓶座

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有想法又樂於挑戰的水瓶座，一旦設定了目標就會努力完成，行動派的衝勁頗受上司賞識，被指派任務也都會圓滿完成，很少讓人失望。水瓶座從今日起好運當頭，工作表現會出現亮眼的成績！

二、 金牛座

上半年吃盡苦頭的金牛座，工作不是很順利，感情也跌跌撞撞，但別擔心！在下半牛金牛有「正偏財」運，各方面將開始鴻運當頭，事業一飛沖天，桃花運也連帶著攀升，可能碰上真愛。

▲4星座事業運很旺。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）



三、獅子座

好勝心特強的獅子座，在各方面都想拔得頭籌，這樣的企圖心再搭配下半年的好運，在事業上會扶搖直上，不管做什麼都能順利通關，就等著升官加薪，過好日子吧！

四、 天秤座

近2年來天秤座的運勢都不錯，在各方面都能得到好結果，所以對自己特別有信心，因此心境開朗，做什麼事都很有精神，容易成功。今日起，天秤座的運勢會好上加好，不只事業上有升遷機會，感情也能順利，可說是兩得意的局面。