「24秒連吃兩口」真相曝　外送員喊冤曝用餐時間：太餓才吃自己買的鹹水雞

▲外送員被拍到上班時吃東西。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

本站13日報導《熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄 她傻眼：男友喝完了耶》，台中一名外送員在電梯裡偷喝客人飲料，引起一陣風波。如今又有外送員被拍到，打開保溫箱內餐點連吃兩口。對此，當事人澄清是吃自己購買的鹽水雞，太餓才會趁外送空檔吃幾口，但也怕被其他人誤會，才會先東張西望看一下。而外送平台也回應了。

民眾將一段24秒的監視器畫面上傳「爆料公社」，只見外送員頭低低、手伸進保溫箱內，像在整理東西，就在左右張望的下一秒，他右手上的竹籤刺了食物就往嘴裡送，之後再觀察四周，直接用手抓食物來吃，吃完把保溫箱拉鍊拉起來。

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▲▼當事人澄清，是吃自己買的鹹水雞，但也怕被其他人誤會，才會先東張西望看一下。（圖／東森新聞）

對此，當事人莊先生接受《東森新聞》訪問澄清，那時已下午3時多，他快要下線了，所以先買完自己的午餐放在保溫箱內，「我是送完那位客人的餐點後，再返回自己的大箱裡面吃東西，怕當下第一時間會造成誤會，所以我會瞻前顧後，戰戰兢兢一點。」

對此，外送平台回應，嚴厲禁止外送夥伴打開包裝或觸碰食物，如有違反將會視情況停權或解除合作關係；除了提醒店家保持包裝完整，8月也將再分發500萬張的餐點封口貼紙，確保在外送過程中，保持包裝完整性。

至於被誤會的外送員，平台表示，根據當事人的說法，是吃他自費購買的餐點，但因目前無法獲得更多資訊，平台不便針對此個案回應。