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外送員拒爬5樓嗆「手腳殘缺」...網傻眼：搞不清楚自己工作內容

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▲▼UberEats,外送（圖／記者劉維榛攝）

▲網友遇到不願意送餐上樓的外送員。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者崔子柔／綜合報導

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」分享，日前他在UberEats上訂餐，遇到不願意送餐上樓的外送員，還被對方嗆「賺你60多要爬5樓？」、「我放旁邊要拿就拿，不拿算了」，讓他傻眼發文，許多網友看了認為「這本來就是份內工作」，外送員的回覆很不合理。

原PO表示，他平常訂餐時就會備註「餐點請放在5樓外，不能接受不要接單」，沒想到外送員接了單但仍不願意送上樓，還被嗆「有規定一定要送上去嗎？請問你有什麼不方便？手腳殘缺？」

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▲▼ 。（圖／網友提供）▲▼ 。（圖／網友提供）

▲網友遇到不願意送餐上樓的外送員。（圖／網友提供）

該名外送員接連回應「賺你60多要爬五樓？」、「你是在跩什麼？欺負外送員？」、「好手好腳不會自取？投訴我阿」，最後還說「下來單挑」、「X的，我告訴你不要隨便欺負人」，讓原PO傻眼才發文分享。

外送員要在接單之後，才會看到顧客下單時的備註內容，但「送餐到府」也是外送平台主打的服務。原PO表示，最後他將該筆訂單取消，平台也成功退費，他才再重新下單。

▲▼ 。（圖／網友提供）▲▼ 。（圖／網友提供）

▲網友遇到不願意送餐上樓的外送員。（圖／網友提供）

網友看了紛紛表示，「雖然不是花錢當大爺，但我花錢就是請你送阿」、「有的人就是連自己的工作內容也不清楚」，也有網友說「之前外送員還堅持要爬上來，不讓我下樓」、「幸好我遇到的沒有為了爬樓梯跟我生氣過」、「如果依樓層跟有無電梯加收費，應該比較公平」。

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