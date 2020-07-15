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直擊外送員「掛著心頭肉」...一舉動逼哭他：賺錢不容易！萬人急勸低調

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▲▼外送員掛著「心頭肉」工作（圖／翻攝爆怨公社）

▲外送爸爸辛苦了！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

孩子都是爸媽的心頭肉，誰願意帶著他們四處奔波？一名人夫感慨，日前在餐廳直擊一名外送奶爸，等待餐點同時，不忘溫柔安撫懷中孩子，超大顆洋蔥照片曝光後，讓萬名網友暖喊加油，另外也釣出一名外送媽咪暖喊，「我也是載著寶貝兼職送餐，很多客人都好和藹，只是辛苦寶貝了！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》揪心表示，日前出外用餐時，愣見一名外送員等待取餐中，不過胸前還多背了一名幼孩，讓原PO忍不住鼻酸直呼，「賺錢真的不容易，為人父母的辛苦了！」

請繼續往下閱讀...

畫面可見，外送爸爸穿著背帶，一邊狂盯著手機訂單之餘，一邊不斷輕拍安撫孩子情緒，父愛瞬間大爆棚，對方似乎也有不得已苦衷，才會帶著孩子東奔西跑。原PO也默默替對方加油打氣，「記得送餐時騎慢點，安全第一！」

照片曝光後，掀起1.6萬人心疼直呼，「看到這個畫面，心裡很難受，是什麼樣的壓力，能讓一個爸爸這樣掛著自己的心頭肉這樣一起工作，注意安全」、「自立自強，讚」、「真的很欣賞這種父母，很負責，但是也真的辛苦了」、「中和這邊也有看到，真的有夠辛苦的，太偉大了」、「小費直接給到50%」、「低調一點，不用特意幫po，可能會被社會局關注」。留言串中，似乎有親友認出外送員，「在汐止區...嗯嗯認識」。

▲▼外送員掛著「心頭肉」工作（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼外送員掛著「心頭肉」工作（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友隔空打氣！（圖／翻攝爆怨公社）

有網友也分享，碰過外送員帶著孩子外送的狀況，「今天才看到一個單親媽媽背著六個月寶寶騎車，結果車禍，雖然沒有太大傷害，但是讓人看了真的很心疼」、「今天早上也遇到一對二的送Uber Eats，前後各一個 辛苦了」、「看過好多帶著小孩辛苦跑外送的爸爸媽媽，還看過白髮蒼蒼的長輩在跑外送，都覺得他們為了生活好辛苦」、「上個禮拜，晚上11點叫熊貓，也是一個爸爸帶了個幼稚園的弟弟跑外送，弟弟也很熱情一直說謝謝、請慢用、掰掰，很可愛，但真的很辛苦」。

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