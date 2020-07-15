熊貓又有新招！稱「重複下單」好心幫取消⋯她一看APP怒：錢進了外送員口袋

▲熊貓外送員近來爭議連連。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

熊貓外送員爭議不斷！繼13日發生偷喝飲料、公布消費者地址後，沒想到又爆出事件，一名女網友透露，12日下午透過foodpanda外送APP點餐，外送員準時送達也收取費用，但約過1分鐘左右，外送員卻以「不顯示來電號碼」來電詢問是否下了2筆相同訂單，並表示會幫忙取消訂單，還建議她避免麻煩不要接公司確認取消訂單電話，但最後發現原先就只有一筆訂單還被取消，讓該女網友直呼：「所以錢進了外送員口袋，商家損失則由公司來賠！」消息曝光再度掀起熱議。

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▲熊貓外送員私自取消訂單惹議。（圖／翻攝爆怨公社）

一位女網友在臉書社團「爆怨公社」分享，12日下午透過熊貓外送訂了炸物，外送員準時送達也收走360元費用，但收到餐點後過1至2分鐘，外送員卻以「不顯示電話號碼」方式來電，詢問是否下了2筆相同訂單，在她表明只有1筆後，外送員好心說會幫忙取消，掛電話前還再三叮囑，「等一下取消訂單公司會來電確認，但是建議不要接，免得處理起來反而麻煩。」表示從他那邊取消訂單較快，後續也確實有收到一通未顯示號碼來電但未接到。

但該女網友透露後續查看APP訂單記錄時，發現自己只有下1筆訂單，且該訂單顯示被取消，「此時我恍然大悟！！外送員把錢收走了，卻幫我把訂單做取消，所以錢進了外送員口袋，商家的損失則由公司來賠。」她表示雖自己沒有損失，但擔心會影響到信用及權益問題，認為該行為實在不妥，「這是外送員看準了一般消費者有拿到商品，自然不易發現當中出了什麼問題，也不會有客訴產生，這些小手段就很容易得手。」

該貼文曝光吸引不少網友痛批「好誇張」、「好會鑽漏洞喔！佩服」、「還有這一招喔，也太誇張了」、「原來現在真的有這種漏洞，我上次也有接到取消訂單的電話，還跟店家說餐點我都快吃完了也付錢了，幹嘛要取消訂單」，還有人說「我們前幾天也在新竹東區遇到一樣的手法耶！連說詞都一模一樣，該不會遇到同一人吧！後來還打電話去購買的店家再確認才知道被外送員騙了，該不會遇到同一人吧。」

對此，foodpanda回應表示，「此個案中，消費者及店家的權益皆沒有受到影響，然而此外送夥伴違反了訂單取消機制的主要原則，目前將會暫停此外送夥伴的服務權力，且不排除與此外送夥伴解除合作關係。」業者也說，上述未顯示來電號碼確實是公司致電，「只要接到外送夥伴反應『消費者要取消訂單』的狀況時，我們的客服單位確實是會打電話向消費者確認的。」

foodpanda強調設計訂單取消機制是基於對消費者和外送夥伴的信任，「我們真的很遺憾部分外送夥伴惡意利用這個機制，同時感謝更多認真的外送夥伴在盡心盡力的為消費者提供外送服務。」