嘉醫首創！住宿型養護機構住民骨質密度整合照護服務

▲嘉醫首創住宿型養護機構住民骨質密度整合照護服務 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

依據衛生福利部國民健康署資料，60歲以上的人口中，16%患有骨質疏鬆症，盛行率隨著人口老化逐日漸增。嘉義醫院首創「住宿型養護機構住民骨質密度整合照護」，導入預防保健概念，推動骨質密度檢查評估住民骨折風險程度，透過跨專業團隊合作提供整合式之健康照護，以健康分級照護概念提升照護品質。

嘉義醫院於財團法人臺灣省私立嘉義博愛仁愛之家開辦「住宿型養護機構住民骨質密度整合照護」服務，由骨科楊典育醫師親自到機構向住民及家屬說明骨質密度檢測報告結果及如何因應，提醒機構長輩利用飲食補鈣、適度運動增強肌耐力。





楊典育提到，臨床上不少長輩未意識骨鬆的嚴重性，或從未檢測骨質密度而不知自身健康狀況，以為多食用牛奶、小魚乾等高鈣食物就能強化骨質密度，但其實只要年紀超過65歲者或停經後婦女，光靠補充高鈣飲食和多運動，「補骨的速度仍趕不上骨質流失的速度」，建議長輩應主動篩檢自身骨質密度，由醫師診斷是否有骨鬆的情形，如確診骨鬆就該考慮合併藥物治療，避免跌倒風險。



嘉義醫院放射科陳建志主任表示，透過雙能量X光骨密度儀(Dual-energy Xray Absorptiometry, DXA)，讓機器掃描10分鐘即可獲結果，具有良好的影像解析度，可以提供專業診斷。透過骨密度儀檢查住民脊椎或髖部骨骼的結果，用於提早診斷骨質疏鬆症的發生，減少照護中造成的不預期傷害。

嘉義醫院黃元德院長說到，長者跌倒主因是肌肉無力、骨質密度下降、老化等，如果充分運動加上肌力鍛鍊，發生跌倒意外的機率就會降低。呼籲長者不只要存老本，更要存骨本，補充營養。透過醫院與合作機構的跨專科、跨機構的組織整合，輸送服務滿足機構住民的健康需求及關懷照顧服務

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