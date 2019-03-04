失智翁「假牙滑落咽喉」　嘉義醫院鬼門關前救回一命

▲老翁滑落咽喉險喪命，嘉義醫院醫療團隊急取出，救回老翁一命。（圖／嘉義醫院提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣新港鄉87歲楊姓失智老人日前不慎將整幅假牙吞入，卡在喉嚨，家人發現後趕緊急送衛生福利部嘉義醫院，經醫師透過X光影像發現假牙卡在咽喉部位，隨即使用胃鏡以異物鉗將假牙夾取出來，幸運救回老翁一命。

嘉義醫院副院長暨肝膽胃腸科陳詩典醫師表示，楊老患有失智症平時由外籍看護工照護，因配戴活動式假牙協助咀嚼功能，疑似牙根萎縮於晚餐時，活動式假牙鬆脫不慎吞入，當下發生嗆咳、疼痛難耐、呼吸困難等症狀，家人緊急送醫急救。正當急救團隊取出假牙，楊姓患者深呼一口氣，家屬也直呼不可思議，感謝醫師在鬼門關前搶回性命。

嘉義醫院牙科主任蔡尚武醫師提醒民眾應注意飲食安全，尤其是老年人、失智症患者如果有配戴活動式假牙應特別小心，避免發生誤食異物之危險。活動假牙戴了一天後務必要取下來用軟毛牙刷沾細質的牙膏清潔，並放於冷水中避免假牙變形。若不慎吞了異物，應停止進食並立即就醫，勿使用坊間傳言的喝醋、吞飯等方法，以免讓尖銳的食物或是假牙的金屬掛鉤造成黏膜傷害，甚至可能導致呼吸道阻塞，不僅加重了病況還會增加診療的困難度。