黃敏惠視察防疫專責醫院　為防疫同仁加油打氣

▲ 市長黃敏惠親自視察。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

部立嘉義醫院是嘉義市防範重大傳染性疾病的專責醫院，醫護人員每日忙著強化衛教、宣導以及落實「新冠肺炎」防疫。在疫情肆虐全球，台灣也爆發院內感染的情況下、由於偶有發生民眾因為不瞭解而對醫院員工歧視的情況、醫事人員及志工壓力大到都產生離職的想法，一線防疫人員身心飽受煎熬。

黃敏惠為鼓勵防疫英雄，親自到防疫醫院視察，致贈蘋果及平安皂給醫院，為同仁加油打氣。市府團隊肯定嘉義醫院的專業，對第一線的防疫工作者表示高度的敬意跟謝意，強調第一線的醫療救護人員，務必做好防護，面對疫情也都應有沉著應變不慌亂的心理準備，希望平安度過疫情。也希望大家能夠繼續堅守崗位，守護民眾健康。市長呼籲所有市民朋友都要注重自己的健康，勤洗手、戴口罩，共同攜手渡過防疫期間。

嘉義在地企業-小夫妻食品企業有限公司聽聞醫院疫情期間的醫師及護理師，忙到無法用餐，特別準備2400包乾拌麵，幫一線同仁加油打氣、補體力！

部嘉於3月5日上午開始提供「藥來速服務」，如有領慢性處方箋藥品需求的民眾，無須進醫院即可領藥，周一至週五上午10時至11時於醫院大門口由專人提供慢箋領藥服務，以減少入院感染的風險，也讓民眾覺得窩心。

院長黃元德也呼籲防疫是所有人都要配合，在疫情時間，籲請市民朋友沒有必要不要去醫院、不要「逛急診」、減少探病，並且嚴格遵守醫院秩序與個人衛生管理，才是最重要的。

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