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嘉義醫院防範登革熱　院長黃元德帶頭院內外大清掃

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▲▼杜絕登革熱，嘉義醫院總動員 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼杜絕登革熱，嘉義醫院總動員 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近日天氣高溫炎熱並有間歇性豪雨，為防止登革熱病媒蚊孳生，嘉義醫院31日由院長黃元德帶領院內主管及感染科醫師、日間留院病友進行全院室內、外環境清潔與消毒，尤其醫院停車場周遭草木叢生，水窪也容易形成病媒蚊孳生源，希望藉此動員全院同仁共同打掃，降低病媒蚊密度，給民眾一個乾淨清新的就醫環境。

▲▼杜絕登革熱，嘉義醫院總動員 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義醫院總動員將醫院內外徹底打掃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義醫院感染科廖忠信醫師表示，典型登革熱症狀包括急性高燒，肌肉、骨頭、關節酸痛，後眼窩痛以及皮疹，發燒通常持續5到7天，患者也可能會出現臉部潮紅、淋巴節腫大、眼晴結膜充血、輕微的呼吸道及胃腸道症狀等。提醒民眾，清理環境也要注意「先保護自身，再從事清潔工作」最好選用防水型的厚塑膠手套，才能避免感染到髒汙水及土壤中的致病菌。若皮膚有傷口，接觸到病菌也會受到病菌感染，引發肺炎。

▲▼杜絕登革熱，嘉義醫院總動員 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義醫院身心醫學科許哲華主任帶領日間留院病人一同加入打掃行列，許醫師表示透過社區治療、家庭支持及藥物的控制，能穩定控制病人病情。醫院團隊能提供患者完善的照料與復健，讓患者能早日回歸社會，家屬也能在照護上獲得喘息，對患者與家屬都有利。藉由剪草作業加強手眼協調復健效果以及提供了工作完成後的正向成就感，也避免他們因「機構化」的影響，失去原本的生活能力。

院長黃元德指出，民眾若有發燒、關節骨頭痛、後眼窩痛及出疹等登革熱疑似症狀時，應儘速就醫進行登革熱快篩，並主動交待旅遊史，以利醫師早期研判、診療及通報。感染典型登革熱致死率低於1％，只要聽從醫師的囑咐，多休息、多喝水、適時服用退燒藥，通常在感染後兩週左右可自行痊癒。重症病患應安排住院，適時的醫療措施介入，提供完整嚴密及持續的照護，可將死亡率從20%以上降到1%以下。

為避免登革熱發生，民眾應持續戶內、外環境整頓與巡查，落實孳生源及積水清除，避免滋生病媒蚊。平時至戶外環境，建議著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛生福利部核可的防蚊藥劑。雖尚無有效可施打的疫苗，落實「預防工作」才是正確的防疫態度，讓防治作為內化為生活作息，從自身家庭及工作環境做起。

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關鍵字：登革熱,嘉義醫院,黃元德

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