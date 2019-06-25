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洗腎患者出國不再遙不可及　嘉醫團隊助老婦一圓天倫夢

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▲▼ 嘉義醫院醫療團隊有效協助洗腎患者出國圓夢。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 嘉義醫院醫療團隊有效協助洗腎患者出國圓夢。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

很多腎友恐懼洗腎就是覺得開始洗腎後生活會失去自由，其實只要好好和醫療團隊溝通與配合，除了可以維持良好的生活品質，就算出國旅遊也絕非遙不可及的夢想！衛福部嘉義醫院團隊日前協助已洗腎治療達三年的60歲張姓女病患穩定就醫洗腎且成功遠赴美國與家人相聚，共享天倫之樂。她也想利用這寶貴經驗，幫助其他腎友們規劃海外旅遊，替平淡漫長的洗腎生涯增添更多的樂趣。

▲▼ 嘉義醫院醫療團隊有效協助洗腎患者出國圓夢。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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張女士兒女長期在美國工作，喜歡旅遊的她只要有空就會飛到芝加哥居住，無奈罹患糖尿病與高血壓，腎臟功能每下愈況，三年前在衛生福利部嘉義醫院腎臟內科顏正杰醫師的建議下，開始進行洗腎治療，治療與衛教過程也非常配合，她身體狀況也慢慢穩定下來，與遠在美國的小孫子碰面，成為她遙不可及夢想。

衛福部嘉義醫院團隊得知後，希望協助張女圓夢，因此由血液透析室團隊評估張女士的病況是否合適長途飛行，社工同仁連繫家屬申請美國洗腎中心相關事宜，透過視訊與電子郵件交換病患相關資訊，血液透析室團隊也持續加強張女士的廔管照護、藥物使用和飲食控制等衛教，最終，終究一圓夢想。

顏正杰醫師表示，洗腎患者需要持續治療才能維持身體正常機能，但洗腎前的焦慮、洗腎後的不適和漫長的治療過程都會造成患者心情低落，甚至影響治療的成效，因此，安排旅遊是舒緩身心的好方法。而針對腎友們設計的透析旅遊（holiday dialysis）應運而生，從早期的跟團發展至現今的自由行，提供腎友們更多的選擇。

至於透析旅遊該注意哪些事項呢？可以從三個方面來準備：

一、出遊前：有透析旅遊意願的病患，應該先由醫療團隊評估身體狀況且對於洗腎治療流程是否已經適應。旅遊地點的選擇也十分重要，先從距離近、醫療品質良好的國家出發，避免參加過度耗費體力的行程。


二、旅程中：需要特別注意飲食，避免太鹹、太甜或鉀離子含量高的食物，以免發生急性肺水腫或高血鉀。除了平日使用的藥物外，出遊前可請醫師開立感冒用藥、胃腸用藥、降鉀劑、尿毒素吸附劑及緊急用藥（如硝化甘油舌下片或支氣管擴張噴劑）等。


三、賦歸後：旅遊中如果有進行洗腎，可以向該透析院所申請洗腎記錄影本與繳費收據正本，回來後填寫申請表格向中央健康保險局申請洗腎費用。

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關鍵字：洗腎,出國,嘉義醫院

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