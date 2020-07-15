台東婦半夜上廁所摔落3公尺深大圳　警消民合力救援送醫

▲▼ 老婦深夜如廁摔入大圳，警消民合力救援送醫 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣關山警分局在13日晚間10點多接獲報案，有民眾神情慌張的跑到龍泉派出所稱「我媽掉下大排，請幫幫忙」！副所長黃自成隨即通報消防隊前來協助，並立刻與家屬前往察看，果然見一老婦躺在圳溝底，隨後在警、消、民三方合力下，順利將其從約3公尺深，且長滿雜草的圳底拉上送醫，經診療後，所幸並無生命危險。

「警察先生，我媽掉下去了啦」，13日晚間10點多民眾神情慌張的跑進龍泉派出所向警察求援，該民眾上氣不接下氣的對員警說「我媽9點30分說要上廁所，結果過了30分鐘過去都沒回到屋內，所以我到外面找她，一看發現原來她跌到廁所旁深約3公尺的大圳溝內，痛苦的躺在地上哀號，警察先生幫幫忙，救救她！」

副所長黃自成隨即拿起電話向消防隊求援，並在家屬帶領下前往摔落地點，發現廁所就蓋在大圳溝旁，且沒有燈光非常暗，所以才會踩空摔落。後經救難人員以長梯下至圳溝底，將老婦抬上擔架上，並固定其頭部及身體，經檢視手臂有骨折狀況，但是意識清醒，再來以繩索綁住擔架，在警、消、民合力之下，順利從3米深圳底拉起，並立刻以救護車後送至慈濟關山分院，經診療所幸並無生命危險；家屬對警、消及鄰居一再表達感謝之意，並於天亮時請水電工在廁所旁裝電燈，以防再次發生跌落圳溝的意外事故。

關山警分局長余中義表示，龍泉派出所副所長黃自成發揮人溺己溺的高度同理心，將獲報案後，處變不驚處置得宜，前往確認跌落地點，減少消防救難人員搜尋時間，圓滿完成救援任務，機警認真的工作精神及服務熱忱，足堪所有同仁之表率。在此也呼籲民眾，居家四周可裝置感應式燈具提供照明，可避免發生踩空跌倒的事故，也可發揮嚇阻宵小的作用，可謂一兼兩顧，請民眾多加運用，以確保居家安全！

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