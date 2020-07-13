逛宜蘭市場拿「金蟾鼠錢來」發財金　2000份振興經濟財運滾滾來

▲宜蘭市公所攜手求財名廟宜蘭慶和廟，推出2000份「金蟾鼠錢來」招財金免費領取。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「逛市場也能求貴人財？」宜蘭市公所攜手求財名廟宜蘭慶和廟，推出「金蟾鼠錢來」招財金，將於7/30（四）、7/31（五）兩天上午9點，分別在南館市場及綠九市場，由宜蘭市長江聰淵親自發送限量的聯名招財金，發放活動每場次各1千份，想要領取發財金的民眾可盡早前往，以免錯過。

宜蘭市公所為響應振興三倍券發放，除了鼓勵民眾消費刺激經濟，也希望經濟流動如活水一樣，讓所有民眾都能共同受益，特別與受到民俗專家推崇的宜蘭慶和廟合作，推出限量的「金蟾鼠錢來」聯名招財金，市長江聰淵表示「疫情期間許多商業活動減緩，振興三倍券的推出是為了實質消費活絡經濟，市公所發送招財金則是希望鼓勵民眾聰明消費，讓花出去的錢招來更多財運。」

宜蘭慶和廟建於西元1815年，至今已有205年的歷史，除了主祀輔順將軍外，也陪祀土地公與虎爺，二者都被視為能夠求財的神祗。與一般財神廟不同的是，慶和廟所求的是「貴人財」，無論是做生意、業務員或是上班族，「人和」都是事業順利的重要因素，因此慶和廟也被視為是相當靈驗的求財靈廟。

慶和廟主委陳漢榮建議，領取到招財金後不要花掉，可以放在平常使用的錢包裡，做為「錢母」，吸引更多貴人相助，也帶動財運亨通。

此次限量發送的聯名招財金內含一個10元硬幣，經慶和廟祭祀祈福及加持後，將於7月30、31兩日上午9點，分別在南館市場光復路側及綠九市場中庭發放，建議要索取的民眾盡早前往指定市場排隊索取，數量有限，發完為止。

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