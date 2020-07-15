退休前一天幫賣三倍券！郵局38年員工藍俊宗犧牲公休　國家任務擺第一

▲宜蘭西門郵局壽險菁英藍俊宗要完成國家任務，退休前一天犧牲公休幫賣三倍券（下圖紅圈），及協助疏導排隊人潮。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

退休前一天原可休假喘口氣，因15日上午郵局正式開賣紙本振興三倍券，服務年資高達38年的宜蘭西門郵局壽險菁英藍俊宗，經歷過發放消費券，深知作業的艱難，15日自願犧牲公休，與同仁同甘共苦，共同發放振興券，且於退休後熱心擔任志工幫忙郵局引導民眾，與郵局共體時艱，一起完成國家的神聖任務，讓郵局同仁倍感溫馨。

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工作盡職的羅東西門郵局（宜蘭三十三支局）壽險菁英藍俊宗（65歲），1982年入局後，歷經宜蘭各地郵局服務，年資高達38年，即將於109年7月16日退休，期間經歷過發放消費券，深知作業的艱難，而在今（2020）年又再次遇到發放振興券，為感念郵局照顧，他自願犧牲公休，在退休（7月16日）前與同仁同甘共苦，共同發放振興券。

藍俊宗說，「本來是應該休假到15日，16日開始正式退休，因為我們郵政需要疏散人潮，不要造成客人的不高興，所以停止休假支援，讓排隊人潮迅速疏散，這幾天沒有休，為了三倍券能夠超前部署，半個月來就部署。」

16日開始正式退休，但為了讓等待買三券人潮迅速排解，這方面他們比較有經驗，所以15日疏散人潮、引導快且郵局作業也快。

藍俊宗說，郵局工作近40年，家庭與所有的一切，都來自福利相當好的郵局待遇，所以對郵局向心力會比較強，雖然有點捨不得離開，不過他已第一個報名擔任引導三倍券購買志工，還是感到很高興。

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