翻牆闖專校女舍指侵2女「整棟樓嚇醒」　採西瓜工：酒醉不記得了

▲王姓採西瓜工人潛入女宿舍行竊（下圖紅圈處），還指侵2女。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

22歲王姓採西瓜工人，6月23日清晨翻牆潛入宜蘭某專校女生宿舍行竊5名學生財物，見2女生熟睡竟起色心、指侵得逞，嚇壞整棟住宿生。王男落網後一度否認性侵，並推說酒醉不記得什麼事，但仍被檢方依強制性交、竊盜等罪起訴。

6月23日清晨，因缺錢花用的王姓採西瓜工人，與友人喝完酒後，趁室友熟睡時，摸黑攀牆進入校園，從1樓舍監辦公室未上鎖的窗戶闖入女生宿舍，行竊7名學生財物後，甚至，見熟睡2女生起色心還指侵得逞，到另間房間還要「指侵」時，被害人驚醒大叫，驚動整棟學生，王男逃逸無蹤。

三星分局23日凌晨4時許接獲報案，因校區幅員遼闊，立即出動大批警力搜捕未獲，經調閱監視器影像掌握住女生宿舍對面的校外出租套房的王男涉有重嫌，經警方盤查及提供監視器畫面始突破王嫌心防，並坦承犯案。

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