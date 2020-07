拍出2.7億！「乾隆御用玲瓏夾層花瓶」與4貓同寢　收在老婦寵物房生灰塵

▲這是十年來第3個價值上億元的中國古董花瓶。(圖/達志/美聯社)

記者崔子柔/綜合報導

荷蘭阿姆斯特丹的藝術顧問羅森塔爾(ohan Bosch van Rosenthal)日前在一名老婦的寵物房裡發現,有個相當別緻的花瓶,沒想到一鑑定竟是「乾隆時期」的御前用品,名為「洋彩紅地錦上添花冬青玲瓏夾層瓶」,最後以900萬美元(約台幣2.6億)售出。

綜合外媒報導,老婦布滿灰塵的寵物房裡有4隻貓,自由行走在這些藝術品間,羅森塔爾表示,「她特意指向這個放在櫥櫃裡的花瓶,她知道這東西有價值。」

羅森塔爾提到,自己不是這方面的專家,但看得出來這個花瓶非同小可,就把照片傳給蘇富比拍賣行亞洲區主席仇國仕(Nicolas Chow)鑑定。

蘇富比拍賣行表示,該花瓶原是迦納爵士(Harry Garner)的收藏,它曾被保存在紫禁城的乾清宮,是中國乾隆皇帝時期的工藝品,還發現在1954年左右,花瓶曾以56美元(約台幣1600元)和101美元(約台幣3000元)的價格從這裡賣出。

'Lost' #Qing dynasty vase that sat forgotten in a woman's home for 60 yrs surrounded by her cats is set to sell for $9MILLION

Harry Garner reticulated vase was found in cupboard in elderly woman's home pic.twitter.com/AwDFgy9lUk