38元花瓶暴漲至305萬　英國男網拍才知是乾隆御用物

▲該花瓶將於11月8日進行拍賣。（圖／翻攝自推特／@swordersfineart）

實習記者范芷菱／綜合報導

英國一名男子日前到一家慈善商店購買了一個1英鎊（約新台幣38元）的黃色梨形小花瓶，然後他將花瓶放在eBay上拍賣，沒想到卻收到許多人的報價。他隨即意識到這個花瓶應該大有來頭，經過鑑定後才知道是為乾隆皇帝所製作的花瓶，而這個「御瓶」目前的拍賣價已提升至8萬英鎊（約新台幣305萬元）。

▲男子花1英鎊（約新台幣38元）買到黃色梨形花瓶。（圖／翻攝自推特／@swordersfineart）

據《每日郵報》報導，該名男子到赫特福德郡（Hertfordshire）的一間慈善商店，以1英鎊的價格買下了一個梨形的黃色小花瓶，瓶身四周都有綠色花紋點綴，花瓶正中央還有題字。男子之後將這個小花瓶放在eBay網站上拍賣，本想著從中賺一筆不多的差價，卻意外收到許多人的報價，他這才意識到這個黃色花瓶真正的價值肯定超過他所預期的，於是急忙打花瓶從網站上撤下。

▲瓶身四周綴有花紋。（圖／翻攝自推特／@swordersfineart）

男子為了確認該花瓶的價值，於是帶到「Sworders Fine Art Auctioneers」拍賣公司鑑定。該公司亞洲藝術部負責人告訴男子，這個8英吋的花瓶是為清朝乾隆皇帝製作的，上面還有乾隆皇帝的印章和題辭，「瓶身上的花是皇室的專屬代表，所以是皇帝專用而非用於出口。再來，黃色是皇帝所使用的顏色，而琺瑯材質在當時是屬於舶來品，也是皇室才能使用的特殊材質。」

▲瓶中間有乾隆皇帝的印章和題辭。（圖／翻攝自Sworders）

該花瓶目前正由Sworders公司負責，截至上（8）月31日已經標價8萬英鎊；拍賣會將於11月8日進行，最終賣出的價格也會遠超出8萬英鎊。Sworders公司表示，這是一個非常高品質的花瓶，同時也很高興有這麼多人對它感興趣。

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