影／古代皇帝怎麼過年？　北京故宮「過大年」特展先睹為快！

記者蔡浩祥／北京報導

農曆春節到來之際，北京故宮博物院在午門舉辦「賀歲迎祥——紫禁城裡過大年」文物展，本次展覽破紀錄展出近千件文物，讓民眾一窺昔日皇宮過年的裝飾、慶典習俗。院方透露，清代皇帝過年與老百姓相差無幾，除宮廷祭典、習俗，一樣要發紅包、寫春聯。

展覽共分為文物展覽、實景體驗兩部分，文物展覽位於午門正殿和東西雁翅樓展廳，共展出文物885件（套），主要精選自故宮珍藏。

北京故宮博物院副院長任萬平指出，展覽主要以清朝乾隆皇帝主政時期的宮廷過年場景為參照，以「祈福迎祥、祭祖行孝、敦親睦族、勤政親賢、遊藝行樂、歡天喜地」六大主題，還原清代宮廷過年習俗。

▲農曆春節到來之際，北京故宮博物院在午門舉辦「賀歲迎祥——紫禁城裡過大年」文物展。（圖／記者蔡浩祥攝）

令人好奇，皇帝是怎麼過年？任萬平表示，皇帝過年，與老百姓基本上是一樣的，文化內涵也是一樣，只是表現的形式不同。

她舉例，老百姓都說「過了『臘八』就是年」，皇宮則是從臘月初一就開始過年，皇帝寫出第一個「福」字，貼在乾清宮，象徵著農曆春節的到來。

農曆春節開始，皇帝得寫許多「福」字，貼在皇宮各處、賞賜給大臣；接著到臘月初八一直到臘月二十九、三十，也就是除夕前後，皇帝開始進行各式活動。

▲本次展覽，共展出文物885件（套），主要精選自故宮珍藏，圖為清代宮燈。（圖／記者蔡浩祥攝）

被問及皇帝是否也發「紅包」？任萬平表示，皇帝發的「紅包」叫「饋歲」，用盒包裝的金銀元寶或吃的東西、筆墨紙硯、詩集等。

與老百姓不同的是，象徵團圓的年夜飯，清代皇帝吃飯都是一人吃，若遇到慶典活動，才會與皇后、妃子，或兒子、兄弟們一同用餐。

▲乾隆皇帝真跡。（圖／記者蔡浩祥攝）

有關本次展覽內容，任萬平表示，展覽刷新兩項展覽歷史紀錄，是建院以來，提用文物最多、展場面積最大的一次展覽。

據了解，故宮單一展覽提供文物最多的一次，是1935年倫敦中國藝術國際展覽會，共有735件故宮文物出展。本次展覽不但正式展出文物數量超過了1935年，更有上千件文物仿制品。