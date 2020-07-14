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彰化15歲少年「跪破膝蓋」CPR救回昏迷女！揭過去父猝逝悲劇原因

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記者柯沛辰／綜合報導

彰化鹿港鎮一名鄭姓婦人13日下午出門倒垃圾，不料疑似心肌梗塞暈倒，當場失去呼吸心跳。15歲楊姓少年見狀，二話不說跪在柏油路上，CPR至少10分鐘，直到救護車抵達。事後，鄭婦順利撿回一命，而消防員也豎起大拇指，稱讚楊姓少年的義行。

彰化縣消防局埔鹽消防分隊隊員宋明哲表示，彰化外海下午發生火燒船，當時鹿港分隊前去支援，只能調派鹽埔分隊的救護車，所幸楊姓少年挺身而出，爭取他們到鹿港的這12分鐘，最終鄭婦到院後5分鐘恢復心跳，「就是有初期的CPR，才得以讓大姐在加護病房獲得良好照顧。」

當時救護員到場後，發現一名楊姓少年在替鄭婦做心肺復甦術（CPR），立刻接手急救，並將人送到鹿港基督教醫院。宋哲元指出，彰化13日有39度，非常酷熱，連他都曬傷了，但楊姓少年卻跪著這麼久，讓他看了很感動。

▲鹿港少年施CPR救回婦人一命。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鹿港少年CPR救回婦人一命。（圖／記者唐詠絮翻攝）

宋明哲說，經詢問後才知道，楊姓少年的父親去年昏倒，正是現場沒人會做心肺復甦術才離開人世，所以他學會CPR後，這次看到鄭婦昏倒，立刻上前急救。

宋明哲表示，心跳停止4到6分鐘內未實施CPR，腦細胞將有損傷可能，若延誤6分鐘以上，腦部則會產生不同程度損傷，可一旦延誤10分鐘，腦細胞將因缺氧而導致壞死，因此應在患者心跳停止4分鐘內盡速實施CPR，以減少細胞受傷與死亡，並增加三倍電擊成功率。

事後，宋明哲將此事分享在臉書地方社團「我愛鹿港小鎮」，「麻煩各位鎮民，讓這位年輕人的學校知道他的英勇，讓他的母親為他驕傲！」

▲▼彰化15歲少年「跪破膝蓋」CPR救回昏迷女！揭過去父猝逝悲劇原因。（圖／翻攝自臉書社團／我愛鹿港小鎮）

▲宋明哲在臉書分享此事，盼鎮民能對楊姓少年予以鼓勵。（圖／翻攝自臉書社團／我愛鹿港小鎮）

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