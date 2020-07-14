台南高鐵全台最廢？　這站反被最多人點名：只有草！超沒存在感

▲高鐵台南站位於歸仁區。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發問，台南高鐵站是不是最廢的高鐵站，引發熱烈討論。但高鐵彰化站反被最多人點名，其他人直呼，「彰化站才超級沒存在感，常常搭高鐵路過都會忘了有這站存在。」根據高鐵2018年各站運量統計，彰化站運量最低，每日僅1854人。

原PO近日在PTT說，晚間9時17分到高鐵台南站，等到10時20分才有接駁車，「台鐵的沙崙車站也是個繞路又班次少的阿斗設施，看著附近全黑的夜景發呆，思考人生。想起台北人說台南都是田的笑話，內心不爭氣的小難過一下，有沒有台南高鐵是最廢高鐵站的八卦？」

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▼高鐵台南站內部。（圖／資料照）

對此，其他人表示，「我台南溪北人，最廢高鐵站沒有之一」、「台南根本是北高雄站」、「俗稱北高雄站，過個溪就到高雄。」而台南高鐵站位於歸仁區，緊鄰高雄市。

但更多人提到位於彰化縣田中鎮的高鐵彰化站，「彰化的高鐵站田中，連名字都廢，怕了吧」、「台中高鐵站事實上吃光了去台中+彰化+南投的客」、「高鐵彰化站反而變成副站的感覺，位置差+班次少」、「雲林站旁邊還有建案，你看看彰化的，只有草」、「你沒去過彰化吼」、「霸主彰化笑而不語。」

由於田中鎮位於南彰化，因此北彰化民眾都會去位於烏日區的高鐵台中站搭乘，有乘客直呼，「台中高鐵站真的是北彰化人救贖。」

根據高鐵2018年各站運量統計，運量第一的台北站，每日有4萬1648人次；其次為台中站，每日有3萬294人；左營站排名第三，每日有2萬4977人；其中，運量最低的站為彰化，每日僅1854人；而雲林3523人、苗栗2331人。

▲▼高鐵彰化站位於田中鎮。（圖／記者陳俊宏攝）