免費搭乘！全台首輛自駕小巴15日鹿港上路　全車零件都是國產

記者唐詠絮／彰化報導

由國人自己打造，結合車輛研究測試中心、勤崴國際科技股份有限公司等合作，全台第一輛自駕小巴士將於15日正式在鹿港鎮行駛，並串連鹿港台灣玻璃館、彰濱秀傳健康園、白蘭氏健康博物館、緞帶王觀光工廠等地，到彰化觀光旅遊的民眾，可以帶著悠遊卡或一卡通前往搭乘，感受自動駕駛帶來的創新科技體驗。

▲國人研發自駕小巴15日鹿港上路。（圖／ARTC車輛中心提供）

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彰化縣政府於2019年9月24日與勤崴國際、財團法人車輛研究測試中心簽屬MOU共同發展自駕車，實證運行通過自駕沙盒運行審查，取得全台首張「可營運」的自駕車試車牌，今年3月20日至今，第一階段不載客測試已經完成。

▲國人研發自駕小巴15日鹿港上路。（圖／彰化縣政府提供）

今天經濟部常務次長林全能、彰化縣長王惠美、勤崴國際總經理黃晟中、車輛研究測試中心總經理王正健、行政院科會辦主任張文櫻等人與會，共同宣布第二階段載客測試自7月15日起開放民眾免費搭乘。

林全能說，今日搭乘距離總共12.6公里，是目前世界最長公共運行自動駕駛實際執行案例，這是世界第一。彰化縣是國內車輛零組件產業重要的聚落，希望在彰化地區透過科技發展與車輛產業連結，將彰化車輛產業零組件聚落再度升級，創造更多價值，也帶進觀光的雙重價值。

▲國人研發自駕小巴15日鹿港上路。（圖／ARTC車輛中心提供）

王惠美說，非常高興全國第一張能夠營運的自駕車試車牌就是在彰濱工業區，彰化縣中小企業在汽車零組件上有非常多優秀的廠商，一起與國家隊打造自駕車，希望試營運之後能夠有更多台自駕車一起加入，帶動地方觀光，特別明天是自駕車第一天首航，也是三倍券第一天發放，相信會有非常多鄉親拿著三倍券來消費、促進觀光，也可以讓在地中小企業更加成長，也讓觀光產業能夠相互結合，一起來打國家隊、甚至是未來的世界盃，讓自駕車能夠獨步全球，也讓在地廠商能夠更加發光發熱。

▲國人研發自駕小巴15日鹿港上路。（圖／彰化縣政府提供）

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