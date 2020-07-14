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醫院有3人隔離　看護PO文「不敢正面回應就是有鬼」判無罪

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▲醫院確實有收治疑似新冠肺炎病例，彰化地院判看護男無罪。（圖／ETtoday資料照）

▲醫院確實有收治疑似新冠肺炎病例，彰化地院判看護男無罪。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

看護康男1月間在臉書社群「二林人的大小事」po文「醫院不敢正面回應就是有鬼…二林基督教醫院就是有疑似病例被隔離的」，被依違反傳染病防治法條散播不實訊息起訴，不過當時醫院內確實有收治3名疑似感染新冠肺炎病例被隔離，彰化地院認為康男不算有散播不實疫情訊息的犯意，判無罪。

二林基督教醫院確實於109年1月25日至29日間，通報有3名第五類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」，並採檢、收治負壓隔離病房治療，後來採檢後均為陰性反應。

康男向法官辯稱：當時真的有疑似武漢肺炎症狀的病人收治在二林基督教醫院隔離病房，因為他在醫院當看護，他才提醒大家這件事，並沒有散播不實訊息的意思。

衛生局主張依衛生福利部疾病管制署公告「嚴重特殊傳染性肺炎病例定義暨採檢送驗注意事項」病例定義，其疾病分類僅有「極可能病例」及「確定病例」，並無「疑似病例」，而認康男上開留言訊息為不實訊息。

法官認為，二林基督教醫院確實有3名疑似感染新冠肺炎而在該院之負壓隔離病房治療，則被告因不諳該醫學定義精確用語，為表達客觀事實，張貼留言「二林基督教醫院就是有疑似病例被隔離的」之訊息，亦難認被告主觀上有何散播「不實」疫情訊息犯意，因此判無罪。

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