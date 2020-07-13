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最年輕短命！南市警局長周幼偉「未滿1年被拔官」　高層鬥爭揭序幕

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▲警政署13日證實，高雄市警局長李永癸（右）、台南市警局長周幼偉（左）兩名三線三星局長確定遭拔官。（圖／記者林悅翻攝、翻攝高雄市議會）

▲警政署13日證實，高雄市警局長李永癸（右）、台南市警局長周幼偉（左）2名三線三星局長確定遭拔官。（圖／記者林悅翻攝、翻攝高雄市議會）

記者張君豪／台北報導

台南市、高雄市接連發生黑幫當街槍擊案、舞廳殺人案，行政院長蘇貞昌13日出席警政署舉辦的防疫尖兵表揚活動，宣示警方不應容忍街頭暴力，不料警政署下午就快速將2名直轄市警局長周幼偉、李永癸調職，成為台灣治安史上首次同時拔除兩個直轄市警局長的人事命令。對此，警政署僅通令全國警察機關加強掃蕩黑幫、槍枝、特種行業外，「國人對社會治安的期盼、是警方責無旁貸的責任」，引發警界譁然。

▲台南市警局長周幼偉勇任事，對台南市治安、交通維護不遺餘力，卻傳將遭警政署拔官，令警界基層不平。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局長周幼偉勇任事，治安滿意度、警察滿意度都是六都第一，卻遭拔官，令警界基層不平。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警局長周幼偉是中央警察大學48期刑事系畢業，也是警界檯面上六都最年輕的直轄市分局長，原本未來仕途一片光明，但警政署13日下午證實撤換局長人令，讓他成為六都至今任期最短命的直轄市治安首長、從2019年7月18日上任迄今還差5天任期才屆滿一周年。

無獨有偶的是，4年前因戊守首都立法院調度得宜的保五總隊長黃宗仁晉升台南市警局長，任內真性情、敢說敢言、絕不向官位低頭的他，也在2019年7月19日遭撤換，「被回鍋」接任警政署副署長的職位。雖然內政部當時強調從六都局長調警政署署長是「升官」，但警界及外界普遍評論黃遭撤換主因係「查賄色盲、派系分贓」，很快結束僅3年的台南市警局長任期。

當時警界普遍同情、惋惜黃宗仁因非戰之罪遭當局罷黜，不料這次台南市10天內發生3起槍擊和聚眾鬥毆事件，當鋪和地方角頭因舞廳敬酒糾紛不僅大打出手，甚至相互教唆幫眾當街開槍，導致地方角頭又派人「回敬」當鋪業者，雙方各開10多槍洩憤。

這起幫派相互挑釁火拼槍擊，案宛如2019年9月發生在高雄「連千毅之亂」翻版。有地方消息指出，警方一開始對6月30日興南街工廠開槍示威事件一無所知，甚至聲稱沒發現彈殼、彈孔。知情人士透露，當時正值全國中高階警官調動「開牌前夕」，有傳聞指出警方不願讓開槍情事曝光、影響長官晉升，但台南市警方強調該連續槍擊案絕無遲通報。

南市警方堪稱消極的辦案態度，未在第一時間通報並掌握涉案團夥情資，更無從採取事後強力約制方式阻絕後續北區當鋪遭開槍示威意外，更坐實台南地區治安惡化一說，據悉兩幫人火拼尋仇醞釀10多天，但第一件槍擊案始末還是等到槍手投案才娓娓向警方吐露前情。

警方上述作為，被府院高層認為是「放任地方治安惡化」，也成為壓垮台南市警局長周幼偉的最後一根稻草，讓中央緊急決定撤換南高兩警局長，以宣示維護治安決心；另外一個巧合則是台南市前局長黃宗仁、和現任局長周幼偉都是在六都高階警官人事調動前夕被撤職，讓部分警界人士不禁笑談：這是執政當局對警界人事再一次展現「超前佈署」決心，外界多傳聞周幼偉將回任警政委員候用，但以周48期在警界管理層上尚稱青壯，未必沒有東山再起的機會。

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