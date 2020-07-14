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桃園府會連袂參訪台南市　郭信良議長：相互學習加化交流

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▲桃園市政府與桃園市議會辦理聯繫活動到台南市參訪，台南市議會郭信良與桃園市長鄭文燦相見歡。（圖／記者林悅翻攝）

▲桃園市政府與桃園市議會辦理聯繫活動到台南市參訪，台南市議會郭信良與桃園市長鄭文燦相見歡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

桃園市政府與桃園市議會辦理聯繫活動，7月13日及14日到台南市參觀奇美博物館與美術館等地，13日晚上並舉辦餐會，台南市議長郭信良與蔡旺詮、陳怡珍、周麗津、趙昆原、曾信凱、穎艾達利、吳禹寰、李中岑等議員共同出席，黃偉哲市長與身為桃園人的台南市警察局長周幼偉也到場致意。

郭信良議長指出，桃園市議會此次有16位議員來訪，而在桃園市府方面，除了鄭文燦市長親自率團，有多達21位局處首長同行，可見桃園市府會關係和諧，市府充分展現出對議會的重視，所以桃園市才能政通人和，城市發展蒸蒸日上。

郭信良議長表示，他和鄭文燦市長一樣，對議會內各黨團一視同仁，所以不同黨派議員間的關係越見緩和。另外，台南市的府會關係也改善許多。台南市議會對市府提出的預算不僅很少刪減，光是剛閉幕的第3次定期會，就通過了6百多件議員及市府提案，這都要歸功於市府尊重議會的監督與議員的建議，才能共創良好的溝通成果。

鄭文燦市長表示，桃園市與台南市簽有「台南桃園雙方里民合作送客計畫」，至今互訪的人次已有4千多人，這次與他同來的還有約300位里長，相信到年底前就能突破一萬人次。鄭市長也提及，台南市物產豐富、人口眾多，桃園市則是有多元化的產業，兩市的合作必定能讓雙方更加繁榮。

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