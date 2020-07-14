「胎兒在子宮染疫」首例！病毒穿過胎盤進攻　男嬰出生後痙攣

▲胎兒可能會在子宮中感染新冠肺炎。（示意圖，非當事者／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

科學期刊「自然-通訊」（Nature Communications）近期發布的研究指出，法國醫師報告一起胎兒在產婦子宮確診新冠肺炎（COVID-19）的病例，認為這可能是胎兒在子宮就染疫的首例。值得慶幸的是，男嬰出生後恢復狀況良好。

《衛報》報導，這項病例研究發布於「自然-通訊」期刊，此前已有多名確診嬰兒，被醫師猜測可能是在子宮中所感染。根據法國醫師的報告，一名新生兒在出生幾天內就出現腦部發炎症狀，這是病毒穿過胎盤並在出生前造成感染的情況，所幸男嬰恢復良好。

這名23歲的母親在懷孕後期感染新冠病毒，出現發燒與激烈咳嗽的症狀，於3月24日送醫，她到院不久後確認檢驗結果為陽性。她入院3天後，醫療人員發現胎兒出現疼痛跡象，醫師立刻進行剖腹產。

人員從嬰兒的肺部抽出血液與其他體液，發現他確診新冠肺炎，但排除其他病毒、細菌等的感染。執行更進一步的檢查後顯示，病毒從母親的血液傳到胎盤，在那邊引起發炎，進而使嬰兒染疫。

巴黎Antoine Béclère醫院兒科與新生兒重症護理醫學主任丹尼爾德盧卡（Daniele De Luca）表示，之前無法證明胎兒在子宮染疫，是因為需要大量樣本，在緊急狀況下其實很難取得，「已經有一些疑似病例，但仍有不確定之處，因為沒有人有機會進行全部的檢查、確認胎盤的病理學。」

這名男嬰一開始表現健康，但到了第三天變得易怒，狀況不佳，出現痙攣情形。當他出生時，沒有關於如何治療確診嬰兒的臨床指引，醫師曾考慮是否使用瑞德西韋（remdesivir），但男嬰在沒有幫助的狀況下逐漸康復，因此並未獲得特定藥物，最近的掃描結果也「幾乎正常」。

丹尼爾德盧卡認為，孕婦不用過度擔憂，這類症狀在大多數情況不會對嬰兒造成傷害。被問及孕婦是否要特別注意社交距離與勤洗手時，他說，不管是不是孕婦，這都是非常普遍且重要的常識。