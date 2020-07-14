江蘇推台商「目的地隔離」便利復工專案　南京、昆山4地已適用

▲江蘇推動台商經上海返回江蘇復工的便利專案。（圖／路透社）

記者陳政錄／台北報導

由於兩岸商務「快捷通道」磋商未果，為協助台商、台幹返回工作崗位，在台商協會溝通下，大陸江蘇省近日推動「台企復工復產團隊經上海入境返（目的地）工作」專案，即台商經申請入境上海並做核酸檢測後，即可先回到工作目的地進行隔離，不用在上海待滿14天。對此，江蘇省台辦今天下午證實，已有南京、淮安、鎮江、昆山等地8個台企團隊​​經此便利安排返蘇。

受疫情影響，台灣僅剩下與大陸北京、上海、廈門、成都四個城市有直航航班，導致以台商大本營江蘇省、廣東省等地為例，由於3月起大陸邊境管制轉嚴，台幹若要返回工作崗位，就得先在入境口岸隔離觀察14天，才能回到目的地城市，進行下一階段的隔離，增加不少時間成本。

▲江蘇各城市台商協會近日陸續通知有復工需求的企業，可申請便利專案，降低隔離期間的時間成本。（圖／江蘇台商提供）

江蘇省一台商協會會長指出，昆山市1日透過台商協會發布「關於推動昆山台企復工復產團隊經上海入境反昆工作的通知」後，江蘇南京、鎮江、揚州等城市紛紛比照辦理，大致為台資企業、團體只要集中同一城市10名以上台胞，透過台協報名申請，一同飛到上海進行核酸檢測後，就可以整團搭乘專車，到同一目的地城市接續隔離。

江蘇台商透露，在隔離時間安排上，各地多是採「2+12」模式，即為台胞經上海入境大陸後，先待兩天進行病毒核酸檢測，通過後再前往工作城市，完成剩下12天的隔離（5天集中健康管理觀察、7天居家隔離），總共期滿14天後，就能順利復工。

江蘇省台辦表示，此舉是在嚴格遵守大陸現行疫情防控規定、堅決落實常態化精準化防控舉措前提下，經過溝通協調，為台灣地區經上海入境台企返蘇團隊提供的便利安排，也是對台商需求的積極回應，秉持「台商就是蘇商，台企就是蘇企」理念。

江蘇省台辦證實，首個經此便利安排的台商團隊，已於7月3日在上海口岸入境，按入境地疫情防控規定接受了相關檢測和集中醫學隔離；7月5日，該團隊目的地南京聯防聯控指揮部安排專人專車閉環轉運團隊成員至南京，所有團員目前正按照南京市防疫防控相關規定，在指定隔離點接受集中隔離。

▲新冠肺炎疫情影響兩岸人員往來。（圖／路透社）



江蘇省台辦指出，截至7月14日，已有南京、淮安、鎮江、昆山等地8個台企團隊​​經便利安排返蘇，目前所有返蘇台企團隊均按大陸防疫防控相關要求處於閉環管理中。

據了解，該專案提供擬經上海入境返回江蘇復工復產的台商及其眷屬，由其所屬企業、單位或台協會向所在地設區市、昆山市台辦提出以團隊形式入境返蘇申請，於入境大陸前5天提交申報表，並要求於入境前72小時，先在台灣衛生主管部門指定的醫療機構，進行至少1次核酸檢測。

根據台商提供的「通知」要求，台商經此安排入境時入境時，須隨身攜帶核酸檢測陰性證明，以及14天自我健康監測承諾書，全程配套醫用防護或外科口罩。

台商透露，目前江蘇仍有約3000到4000名台商、台幹，有復工移動需求，近期還會有數個團隊依此方案入境。在此之前，除江蘇以外，廣東省亦曾於日前由東莞台商協會出面，登記有意回珠三角復工的台商，經大陸國台辦協調，讓台商搭機到香港後，人員無須先依既有規定，先在香港進行14天隔離，就可搭專車到東莞進行14天隔離。

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▼江蘇已有4個城市8個台商團隊透過此便利專案入境江蘇。（圖／江蘇台商提供）