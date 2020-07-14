「蘇貞昌是要做皇帝嗎？」台南市議會民進黨團力挺周幼偉　轟蘇排除異己　

▲台南市議會民進黨團肯定台南治安表現，力挺市警局長周幼偉，要求行政院撤回警察局長人事成命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會民進黨團14日召開「肯定台南治安表現，民進黨團力挺市警局長」記者會，要求行政院撤回警察局長人事成命，民進黨團總召邱莉莉表示，周幼偉局長表現優異，治安及交通表現民調第1，切莫因為政治因素，影響到本來非常平靜安全的台南市。



邱莉莉表示，周幼偉局長到台南不到1年的時間，聽到的風評非常好，也不參加應酬酒攤，每一刻都戰戰兢兢在勤務上，不懂為何這麼臨時調動。



黨團幹事長李宗翰表示，換局長的標準很不一致，改善治安及交通的局長被撤換，對警界士氣打擊很大，希望蘇貞昌院長說明標準在哪裡，穩定台南警察基層軍心。



黨團書記長林志展表示，民間正面評價，政績大家有目共睹，行政院把台南市警局長周幼偉撤換，造成很大民間反彈，請行政院長蘇昌貞再斟酌。



鄭佳欣議員表示，周幼偉局長表現優異，跟議員溝通每件事情都放在心上，1年不到可以有好的成績真的不簡單，希望中央撤回成命。沈家鳳議員表示，13日新聞讓大家很錯愕，表現這麼好的周幼偉局長說換就換，人事處理應該和緩，尊重地方的聲音。



蔡蘇秋金議員，要撤換警察局長應該尊重地方、尊重黃偉哲市長，在完全沒告知的情況下撤換，周幼偉局長沒有犯錯就被換掉，打擊警界同仁士氣，這種作為不通人情，希望有轉圜餘地。



李啓維議員表示，台南治安滿意度名列前茅，這次人事調度讓人有很多問號，其實各縣市都有發生重大治安事件，為何唯獨台南和高雄被撤換，對周幼偉局長很不公平。



劉米山議員表示，如果要換應該要換警政署長、內政部長，治安問題要在地處理，不到1年時間無緣無故就撤換，台南民心不服，不能接受。王錦德議員表示，程序上，要換警察局長也是警政署的事情，蘇貞昌為什麼當場換掉？是在做皇帝嗎？讓人聯想是否秋後算帳、排除異己。

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