台南警局2副局長同日屆退　周幼偉拔官前最後一次頒「畢業證書」

▲台南市警局副局長林金郎（左）及許世旻（右）屆齢退休，為表彰2位副局長對台南市治安及交通工作的付出與貢獻，周幼偉局長致贈「另類畢業證書」，以表感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局副局長林金郎及許世旻，服務警界40多年，將於7月16日屆齢退休，為表彰2位副局長對台南市治安及交通工作的付出與貢獻，14日下午3時，特舉辦榮退歡送茶會，由即將異動的周幼偉局長代表致贈「另類畢業證書」，以表感謝之意。

林金郎副局長1979年從警至2020年生涯中，逾3分之1的時光為台南鄉親服務，亦常以「有情來下種，因地果還生，無情亦無種，無性亦無生」為信念，用心體察部屬，處處為基層員警設想，提倡健康陞遷、獎勵及勤務制度，希望透過完善的制度，讓員警安心工作，因此獲得「佛心儒將」稱號。

許世旻副局長1978年從警至2020年，曾榮獲2012年第48屆全國模範警察之殊榮，素有「刑事幹才」稱號的他，指導外勤單位順利偵破多起重大刑案，包括南化三屍命案、成大女學生命案及玉井白骨命案，對於台南市治安貢獻良多。

2位副局長工作敬業樂群，備受各界好評，實為警界之光、台南人的驕傲，如今功成身退，市警局長周幼偉特利用茶會時機致贈榮退紀念牌，祝福他們二位退休愉快,身體健康，並持續對警察工作給予支持及指導。

據了解，警政署14日晚上6時30分正式公布六都直轄市警局長人事命令，果然如外界預期由警政署副署長劉柏良接任高雄市警局長，剛接任警政署警政委員未滿1個月的詹永茂接任台南市警察局長。現任高雄市局長李永癸、台南市局長周幼偉則接任警政署警政委員。目前警政署警政委員人數將達到7人，其中警監一階的警政委員就只有李、周兩人。

台南市警局正副局長3人一起離開，台南市警局新任的局長、副局長，如何在短時間內掌握台南市治安、交通狀況，保住六都治安滿意度第1的美名，將拭目以待。

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