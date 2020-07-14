台灣首例！2局長下台「關鍵原因」　警政署長還原經過：那時就留校察看

記者張君豪／台北報導

面對行政院長蘇貞昌震怒，13日通令警政署緊急撤換台南、高雄市警局長周幼偉、李永癸；警政署長陳家欽更在14日晚間18點辦正式發布人事命令，由警政署副署長劉柏良、警政委員詹永茂接任高雄、台南市警局長，並說明警政署撤換兩直轄市局長、以及遴選新局長的原因。

▲蘇貞昌曾霸氣要求對酒店鬥毆零容忍，這次兩都局長下台也顯示警察表現已觸犯他的底線。（圖／翻攝行政院長蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌曾霸氣要求對酒店鬥毆零容忍，這次兩都局長下台也顯示警察表現已觸犯他的底線。（圖／翻攝行政院長蘇貞昌臉書）

警政署表示，行政院長蘇貞昌2019年3月8日在治安會報結束後，接受媒體訪問指出，針對中部酒店打群架宣示過：「酒店夜店不能販毒殺人、不能聚眾鬥毆、不能放任酒駕」「哪一點不是人民深惡痛絕的」「我痛下決心，我講的話、酒店夜店老闆聽得懂，警察局長也聽得懂」「不要懷疑政府的決心」。

加上台南市2019年11月台南大舞廳發生槍擊案，當時蘇貞昌就考慮要撤換台南市警局長，警政署長陳家欽當時力勸，院會討論後也認為總統大選前換將恐引發政治效應，警政署長陳家欽說：「那時算是台南事局長一個留校察看的時期」。

陳家欽說，當時他頻為台南市警局長頻頻向蘇貞昌緩頰，台南市在後來治安滿意度、查賄制暴以及治安交通等各項績效上都名列六都前茅，加上後來周幼偉率部屬赴高雄指揮處理炸彈客事件得宜，蘇貞昌認為周幼偉後來確有展現其刑案專才的專業能力。

但直到上周，媒體披露台南市當鋪與地方角頭業者在舞廳因敬酒糾紛聚眾鬥毆，甚至事後尋仇相互當街開槍，警方卻有延遲匿報的問題，蘇貞昌因此大動肝火，認為警政署必須貫徹他在治安會報上做的宣示，才能維護政府領導統御的威權，因此警政署才大動作，做出撤換兩直轄市局長的決定，這也是台灣警政治安史上的首例。

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