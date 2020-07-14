　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日發表防衛白皮書　稱台海軍力失衡「差距連年擴大」！

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲中國數度派遣海警船進入釣魚台海域。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本防衛大臣河野太郎14日上午在內閣會議上報告2020年版的防衛白皮書（令和2年版）內容。最新版的防衛白皮書中提到，中國大陸近期不斷派遣海警船進入釣魚台海域（日稱尖閣諸島），譴責陸方「單方面試圖改變現狀」，同時對中國的軍事動向提出強烈憂慮。

根據《產經新聞》報導，日本2020年版的防衛白皮書對中國大陸的軍事動向表達出強烈危機感，特別是陸方頻繁派遣海警船進入釣魚台海域，認為其「執著地試圖單方面改變現狀」。此外，對於新冠肺炎疫情爆發，導致各國軍事活動被迫暫停或終止，防衛白皮書中也點名，應持續觀察國際軍事平衡是否將因疫情擴大而發生重大變化。

防衛白皮書中點名中國大陸，「有人指出，北京當局藉由社會不安與混亂，進行散播假消息等宣傳活動。」內容中更寫道，「為了創造出有利於自己的國際秩序與地域秩序，同時擴大自身影響力，各國間戰略性的競爭將會更加明顯。」

另一方面，白皮書在分析兩岸軍事平衡時表示，「從整體而言，正朝著有利於中國大陸的方向轉變，其中的差距甚至有年年擴大的趨勢。而目前美國則根據《台灣關係法》繼續向台灣出售武器（F-16戰機等）；美國持續加強對台灣問題的參與力度，陸方對此反覆表明堅決反對台灣獨立。

針對北韓的動向，白皮書將其評價為「對我國安全重大且緊迫的威脅」，北韓2019年5月以後不斷發射短距彈道飛彈，並成功開發低空飛行等新技術，追求複雜且多樣化的攻擊方式，因此對其他國家而言，要提前掌握北韓的發射徵兆並反擊也變得更加困難。

►二手票券豐富你的生活～

►四季皆適合，不用換來換去

ET快訊
三倍券要到手了！4大超商「開領懶人包」　少帶這東西得多跑一趟
有史以來最小日本腦炎！彰化3個月大男嬰染病「來不及打疫苗」
和女友約會1天「狂噴5000」　網一看明細論戰：單身狗能活1
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

機步營清晨4點奔往花蓮基地　拉開反特攻作戰任務序幕

海龍滅火系統沒開　美國「好人理查」軍艦最初只靠潑水救火

日發表防衛白皮書　稱台海軍力失衡「差距連年擴大」！

美F-16C戰機基地墜毀！飛行員彈射逃生輕傷　近期第5架墜毀戰機

5歲女童命喪「空指部神祕隧道」　私刑逼認罪！半枚血掌紋成翻案關鍵

國軍重大貪瀆！少將索賄3000萬　白手套認罪咬出3鐵證

氣壓變化爆炸？美兩棲艦「好人理查號」可能燒好幾天...陸海空消防全出動

美艦「好人理查號」陷火海！惡火、黑煙吞噬艦橋...15人受傷送院

美兩棲攻擊艦「好人理查號」爆炸起火！艦內160名水兵全撤離　21人受傷

解放軍075兩棲攻擊艦最新照片曝光！舾裝接近完成「給台獨的警告」

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

工地好聲音！水泥師傅工作嗨唱 滄桑嗓音+高顏值...網：出唱片！

機步營清晨4點奔往花蓮基地　拉開反特攻作戰任務序幕

海龍滅火系統沒開　美國「好人理查」軍艦最初只靠潑水救火

日發表防衛白皮書　稱台海軍力失衡「差距連年擴大」！

美F-16C戰機基地墜毀！飛行員彈射逃生輕傷　近期第5架墜毀戰機

5歲女童命喪「空指部神祕隧道」　私刑逼認罪！半枚血掌紋成翻案關鍵

國軍重大貪瀆！少將索賄3000萬　白手套認罪咬出3鐵證

氣壓變化爆炸？美兩棲艦「好人理查號」可能燒好幾天...陸海空消防全出動

美艦「好人理查號」陷火海！惡火、黑煙吞噬艦橋...15人受傷送院

美兩棲攻擊艦「好人理查號」爆炸起火！艦內160名水兵全撤離　21人受傷

解放軍075兩棲攻擊艦最新照片曝光！舾裝接近完成「給台獨的警告」

批國民黨立委無理取鬧　林俊憲：來一次打一次

梁文音終結4年短命婚！王浩宇譏「比同志更早結束」…反被洗臉轟：不道德

SBL／陳信安現身測試會　璞園確定出席選秀會「是否選秀」將揭曉

英國是港人移居海外首選！　外媒披露官方預測：未來5年20萬港人移民英國

15歲傻弟喝酒壯膽　「爬67歲老奶奶床上」硬爽6次…嫩鳥遭狠咬含淚逃森林！

老公是獨子…正妹女星枕頭一掀「全是生子壓力」！　1張照片曝背後辛酸

Karencici兌現承諾脫了！　「只穿Bra洩腹肌」火辣熱舞

豆花豆漿無限量！桃園超佛心麵店　豚骨叉燒麵條軟嫩、湯頭濃郁

羅智強再拿「已澄清」舊案打蘇貞昌　政院酸爆：不要每半年就炒作一次

林佳龍視察桃機！加速推「搭機環島」　紓困3.0擬回溯從7月開始辦理

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

軍武熱門新聞

國防部爆重大貪瀆弊案　軍備局少將涉收天價賄款

空指部神祕營區曾發生驚世冤案　半枚血掌紋成翻案關鍵

美消防隊長：「好人理查號」可能燒好幾天

美F-16C戰機基地墜毀　5月以來第5架

解放軍075兩棲攻擊艦最新照片曝光！

日本國產6代F-3戰機　2035年將取代F-2

共軍炸掉翡翠　水淹台北7米高？

渤海軍事演習　釋武統台灣重要信號

軍委會批准解放軍接種疫苗　醫學雜誌：副作用超慘

美重要智庫：中國已準備「5年內與美開戰」　衝突地點首選台灣！

美軍事專家談武統台灣　張競駁：他是記者

美艦「好人理查號」陷火海！惡火、黑煙吞噬艦橋

菲外長聲明：中方須遵守南海仲裁

美對台軍售常態化？　《環時》抨擊

更多熱門

相關新聞

吻女秘書膝蓋呼呼！警欲搜朴元淳「關鍵證據」

吻女秘書膝蓋呼呼！警欲搜朴元淳「關鍵證據」

南韓首爾市長朴元淳疑因性騷醜聞選擇輕生。主張遭性騷擾4年的前市廳女秘書透過辯護律師金在蓮（김재련）召開記者會表示，朴元淳不僅親吻女秘書瘀傷的膝蓋，說要「愛的呼呼」，甚至下班後還在手機社群軟體Telegram上，傳送自己穿著內褲的不雅淫照、帶有性暗示的騷擾文字給女秘書。警方表示，不排除會對朴元淳的手機進行數位鑑識工作。

比韓國人早入境日本？韓媒酸：台灣人「沒興趣」

比韓國人早入境日本？韓媒酸：台灣人「沒興趣」

日相安倍指示：台優先列第2波鬆綁入境對象

日相安倍指示：台優先列第2波鬆綁入境對象

日本深夜神秘火球　隕石碎片找到了

日本深夜神秘火球　隕石碎片找到了

熊本鰻魚屋受災　百年秘傳醬汁流光

熊本鰻魚屋受災　百年秘傳醬汁流光

關鍵字：

日韓要聞大陸要聞軍武要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

蔡桃貴被反鎖在廁所　二伯爬窗「20秒驚魂」畫面曝

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

試管3次才生下！23歲獨生女撞山慘死　父淚求：讓女兒漂亮離開

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面