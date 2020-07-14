日發表防衛白皮書　稱台海軍力失衡「差距連年擴大」！

▲中國數度派遣海警船進入釣魚台海域。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本防衛大臣河野太郎14日上午在內閣會議上報告2020年版的防衛白皮書（令和2年版）內容。最新版的防衛白皮書中提到，中國大陸近期不斷派遣海警船進入釣魚台海域（日稱尖閣諸島），譴責陸方「單方面試圖改變現狀」，同時對中國的軍事動向提出強烈憂慮。

根據《產經新聞》報導，日本2020年版的防衛白皮書對中國大陸的軍事動向表達出強烈危機感，特別是陸方頻繁派遣海警船進入釣魚台海域，認為其「執著地試圖單方面改變現狀」。此外，對於新冠肺炎疫情爆發，導致各國軍事活動被迫暫停或終止，防衛白皮書中也點名，應持續觀察國際軍事平衡是否將因疫情擴大而發生重大變化。

防衛白皮書中點名中國大陸，「有人指出，北京當局藉由社會不安與混亂，進行散播假消息等宣傳活動。」內容中更寫道，「為了創造出有利於自己的國際秩序與地域秩序，同時擴大自身影響力，各國間戰略性的競爭將會更加明顯。」

另一方面，白皮書在分析兩岸軍事平衡時表示，「從整體而言，正朝著有利於中國大陸的方向轉變，其中的差距甚至有年年擴大的趨勢。而目前美國則根據《台灣關係法》繼續向台灣出售武器（F-16戰機等）；美國持續加強對台灣問題的參與力度，陸方對此反覆表明堅決反對台灣獨立。

針對北韓的動向，白皮書將其評價為「對我國安全重大且緊迫的威脅」，北韓2019年5月以後不斷發射短距彈道飛彈，並成功開發低空飛行等新技術，追求複雜且多樣化的攻擊方式，因此對其他國家而言，要提前掌握北韓的發射徵兆並反擊也變得更加困難。

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