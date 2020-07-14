快訊／國民黨助理遭控「偷出拳」暴力拉扯立委　民進黨團蒐證喊提告

▲民進黨團召開「拋棄憲政義務，破壞立院審查」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會14日排定審查監察院長被提名人陳菊，國民黨團一早便佔領議場杯葛監察院人事案，使朝野立委爆發激烈衝突，隨後民進黨立委王定宇爆料，有國民黨立委助理「偷出拳」。對此，民進黨團書記長鍾佳濱表示，民進黨團會搜集相關的錄影資料，凡是有不當涉入的非立委人員，會要求逐一清查身份，並在搜集好足夠的影像證據後，採取適當的法律作為。

針對監察委員提名案，監察院長被提名人陳菊14日上午赴立院報告並備詢，而國民黨團清晨開始在青島東路側門築起人牆，但民進黨臨時轉換陣地，火速拆解藍營的防線，並且在短短5分鐘內，護送陳菊從鎮江側門入場。不過眼見國民黨立委持續佔領主席台，陳菊最後在部分民進黨立委的護送下，約於11時28分乘坐民進黨團總召柯建銘的座車快速離開立法院。

▲游錫堃表示，立法院有責維護委員安全。（圖／游錫堃臉書）



對此，民進黨團午間召開「拋棄憲政義務，破壞立院審查」記者會，黨團幹事長鄭運鵬表示，對於國民黨利用這場質詢製造衝突，民進黨團感到非常遺憾，並予以表達譴責，民進黨團希望在憲政義務上合理進行，國民黨團去選擇用最力的衝突處理。

鄭運鵬說，從早上7時開始，就有國民黨立委的助理加入暴力衝突，這在民進黨身上從來沒有發生過，國民黨助理不但丟東西、噴水，還以暴力拉扯立委，自己還親眼看到一位助理拉扯保警，民進黨團希望將蒐證影帶公布給社會評判，並要求該位國民黨助理負起責任、付出法律上的代價。

鍾佳濱則批評，國民黨團破壞議場發言台，「破壞之慘烈從我上屆進到立法院以來未見」，甚至將電腦線路都剪斷，但破壞設備不是立委問政該有的行為，也恐怕造成未來兩天無法實質審查。

鍾佳濱也指出，在日前陳菊規劃赴立法院拜會院長游錫堃時，也發生國民黨立委的助理攜帶各種器材在大門圍堵，「非常江湖式的行為竟然在立法院發生」，沒想到今天再度重現，未來一定會要立法院求秘書處嚴格禁止，並適度提出法律訴求。

民進黨團副幹事長郭國文表示，陳菊作為監察院長被提名人，受到立法院的邀請接受審查備詢，想不到國民黨在武鬥路線的主導下，放棄質詢審查的義務權利，也凸顯出國民黨的心虛與怯懦，呼籲國民黨應該適可而止。

民進黨團副幹事長何志偉也說，陳菊已對外聲稱要做最後一任的監察院長，並且自願遠離權力核心，國民黨卻用暴力濺血、踐踏自己的方式搏版面，國民黨如果真的要把廢除考監，就應該好好討論，但最後卻選擇暴力，民進黨團對此感到遺憾。

鍾佳濱受訪時表示，民進黨團會搜集相關的錄影資料，凡是有不當涉入的非立委人員，都會要求逐一查明身份，也希望國民黨立委好好約束助理，不要把助理當作自己的替代複製人，國民黨雖然在表決、衝突過程中相對吃虧，但也不該將助理拉進來充人數加入混戰，民進黨團搜集好足夠的影像證據後，將採取適當法律作為。