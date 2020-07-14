實體三倍券來了！　雲林郵局明起10家支局「架帳篷」備戰

▲雲林斗六西平路郵局預計設置開放6個振興三倍券購買專櫃。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

振興三倍券7月15日開始可於中華郵局購買實體紙本，為因應預期人潮，中華郵政全球資訊網提供網路預約三倍券專區及0800-700-199之預約專線電話之外，雲林縣共39個支局將於其中10個較大的郵局搭遮陽篷設置領取等待區，貼心準備杯水與扇子讓民眾使用，另於7月18日、25日加班開放全部支局供民眾購券。

雲林郵局局長吳順吉表示，雲林郵局預備有14萬份三倍券供應領取，因營業廳內空間有限，將於斗六西平路郵局、斗南、大埤、西螺、二崙、褒忠、東勢、元長及虎尾圓環郵局、麥寮橋頭郵局搭設遮陽篷，並準備座椅、杯水及扇子供民眾使用，希望各位鄉親到雲林郵局領三倍券都能得到最好的服務。

▲雲林縣7月18日、25日加班開放全部39個支局供民眾購券。（圖／記者蔡佩旻攝）

局長吳順吉指出，雲林郵局中有西平路、虎尾、斗南、北港及西螺五家支局週六均有開門營運，但特別在7月18日及7月25日兩天，全雲林縣郵局39個支局全日加班營運，提供民眾前往購買三倍券，為免民眾等太久，建議民眾領取時間盡量避開中午與太接近5點郵局人員下班時間，郵局中午時間服務人力會減少約三成，等候時間會較久，而傍晚則建議在4點前前往，避免久候超過營業時間而無法領取。

▲雲林西螺郵局已完成搭設遮陽篷並加裝電扇，讓前往購買三倍券民眾舒適等待。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林郵局表示，領取民眾務必攜帶健保卡、戴口罩及1000元，由於實施分流措施，週一、三、五是身分證尾數單號領取，週二、四是雙號，另外，本週六與下週六兩個加班日是單、雙號領取，請鄉親一定要確認身分證號碼，以免白跑一趟。並呼籲鄉親，雲林縣府雖公佈出入個公眾場合不必測量體溫及戴口罩，但是郵局畢竟隸屬於交通部，並未在解禁範圍，所以在此提醒前往郵局務必配合配戴口罩及體溫測量。

▲雲林郵局將特地安排身著紫色背心志工，服務引導民眾領取振興三倍券，並提供杯水及扇子。（圖／記者蔡佩旻攝）

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