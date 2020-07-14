不要白跑一趟！三倍券地圖明上線　「郵局存量」一查就知道





▲三倍券將比照口罩推出販售存量地圖。（圖／翻攝自即時口罩地圖）

記者蔣婕妤／台北報導

振興三倍券明天15日就要正式上路，郵局也將開放民眾實體購買。為了避免排隊人潮湧現，郵局方面提早推出網路預約服務，同時，「全國郵局振興三倍券即時存量地圖」也預計明天上線，提供三倍券在郵局的存量查詢，讓民眾能避免白跑一趟。

防疫時期由政委唐鳳協助推出之口罩查詢地圖大獲好評，這次因應三倍券上路，中央也協調關貿公司架設「全國郵局振興三倍券即時存量地圖」，預計跟三倍券同時上線，民眾可以在行政院振興三倍券官網首頁找到。

「全國郵局振興三倍券即時存量地圖」目前已經架設完成，使用方法上跟口罩地圖相似，提供民眾即時查詢各地郵局的三倍券存量，哪裡有庫存？哪裡已售畢「一查就知」，可以避免掉白跑一趟的麻煩。

行政院長蘇貞昌日前下令各單位要提早做好準備，三倍券上路務必要讓民眾領的方便。中華郵政公司提早推出網路預約服務，領券方面則是透過身分證字號單雙號分流，15日首日開放「單號」購買，最多可買五份。身分證末碼單號周一三五領、雙號二四領，周六則是單雙都可領。

蘇貞昌則呼籲民眾，如果沒有急著用，可以考慮晚點買，因為三倍券到年底前都有效，人人都買的到。他也在臉書搞笑發文「財哥」上身向國人喊話，「生活...靠智慧...振興...靠消費...三倍券...不必...排隊...搶頭香...你可以...輕鬆...上網...綁數位...」。

▲蘇貞昌宣導三倍券不用搶頭香。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）