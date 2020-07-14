郵局三倍券預約已破18.6萬筆　「現購」必知三件事：代領要加帶身分證

▲全台郵局7/15開賣振興三倍券。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

最後更新時間：10:00

為紓解領取紙本振興三倍券人潮，中華郵政自13日上午9時起，於中華郵政全球資訊網提供網路預約三倍券專區，及0800-700-199之預約專線電話，截至今（14）日10:00止，預約成功筆數已達18萬6,000筆。

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▲一張圖看郵局三倍券怎麼買。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

郵局購買三倍券攻略

先預約：官網預約或撥0800-700-199預約。（可預約7/20後大型郵局辦理）



看時辰：身分證末碼單號周一三五領、雙號二四領，周六單雙都可領。（7/18、25兩週六郵局全日營業專辦三倍券業務）



帶物件：健保卡、1000元。（含自己最多5人）（若僅幫別人領，要帶自己的身分證）

為避開現場排隊的尖峰時段人潮，中華郵政鼓勵民眾事前透過網路或電話預約購券時段，不過，要提醒民眾，使用網路預約服務客戶，如逾預約時段者，請現場重新抽取號碼牌等候辦理；若在預約時間內未至預約郵局臨櫃領取，本次預約資料將自動失效，不另行通知。另外，本人領三倍券只需要現金1000元及健保卡，若代領則要加帶身分證。

▲▼中華郵政振興三倍券郵局預約專區。（圖／翻攝中華郵政振興三倍券網站）

郵局官網即起開放網路預約三倍券號碼牌，進入「我要預約振興三倍券」專區，有分為零星預約及大宗預約。跟著指示完成4步驟，選擇郵局、選擇日期、選擇時段與數量，最後選擇預約數量（不可超過5人）以及領券人證號、驗證碼就能輕鬆完成預約，但要記得截圖保存序號，於臨櫃時出示於服務人員。

▲▼中華郵政振興三倍券郵局預約專區。（圖／翻攝中華郵政振興三倍券網站）

至於電話預約，需撥打預約電話專線0800-700-199，由服務人員協助民眾進行網路預約，民眾憑預約序號於預約指定日期之時段，到預約郵局購券。

▲中華郵政7/13上午9點開放民眾電話、網路預約購券時段及郵局。（圖／中華郵政提供）

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